محمود فکری درگفتگو با خبرنگارضمن بیان این مطلب افزود : متاسفانه حاشیه های داخلی تیم مهمترین دلیل افت تیم استقلال در هفته های اخیر بوده و افسوس بیشتر اینکه خود کادر فنی و بازیکنان تیم هم به این اتفاقات دامن زدند بطوری که باعث شد روند صعودی تیم به یکباره دچار افت شود و استقلال نتواند به روند مورد انتظار در نتیجه گیری دست یابد.

فکری تصریح کرد : حاشیه های داخلی استقلال باعث شد ، تیم بازی به بازی از صدرنشینی فاصله بگیرد تا جائیکه امروز تیمی که می توانست حداقل در جای دوم جدول باشد با فصله 11 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد که این مکان برازنده تیمی که بهترین نفرات لیگ را در اختیار دارد ، نیست .

کاپیتان پیشین استقلال با بیان اینکه انتظار تماشاگران و هواداران از تیم بالاست و باید با از بین بردن حاشیه ها، آرامش را به کادر فنی و اعتماد بنفس را به بازیکنان بازگرداند ، اظهار داشت : استقلال تیم بزرگی است که تماشاگران همواره از این تیم انتظار برد دارند و مطرح کردن اینکه برخی مربیان قبلی برای استقلال حاشیه درست می کنند ، نمی تواند توجیه منطقی برای نتایج ضعیف استقلال باشد .

وی در خصوص اینکه آیا استقلال می تواند به جمع مدعیان قهرمانی بازگردد یا نه اظهار داشت : به نظر من استقلال برای قهرمانی شانس بسیار کمی دارد ولی باید تلاش کند تا حداقل با قرار گرفتن در بین سه تیم بالای جدول سهمیه آسیا را برای خود حفظ کند. به نظرمن بازیکنان استقلال باید تلاش کنند تا ابهت این تیم حفظ شود و اجازه ندهند سقوط این تیم در جدول بیش از این ادامه پیدا کند.

فکری درپایان درخصوص شکایت مالی خود از تیم شیرین فراز کرمانشاه اظهار داشت : پرونده شکایتم از تیم شیرین فراز همچنان جریان دارد و با وجود اینکه دو سوم از مطالباتم را بخشیده ام ولی مسئولان این تیم همچنان بدهی خود را پرداخت نکرده اند و امیدوارم هرچه سریعتر بتوانم حق و حقوق معوقه خود را دریافت کنم .