اعتبارات امسال دهیاری های کشور 30 درصد افزایش یافت

عباس علیجانی در حاشیه برگزاری همایش دهیاران استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: دهیاریها ظرفیت خوبی دارند و در طول دولت نهم منشا خدمات خوبی در کشور شده اند که در صورت توجه بیشتر می توانند در امور اقتصادی روستاها نیز کمک موثری باشند.

وی با اشاره به نقش تعاونی ها در رونق اقتصادی اظهار داشت: تعاونی ها که ریشه در قانون دارند در همه بخشها می توانند در رونق اقتصادی روستاها نیز جایگاه ویژه ای داشته باشند و نقش آفرینی کنند.

علیجانی افزود: از آنجا که تعاونیها در رفع مشکلات مناطق روستایی می توانند تاثیر گذار باشند با توافق وزارتخانه های کشور و تعاون در مناطق روستایی حدود یک هزار تعاونی در یک هزار بخش تشکیل خواهد شد که تاکنون 600 تعاونی تشکیل و فعال شده که این کار در ایجاد درآمد، اشتغال و حل مشکلات مردم مناطق دور افتاده هم کمک خواهد کرد.

معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری و دهیاریهای وزارت کشور خاطرنشان کرد: دهیاریها نیروی فنی، عمرانی و خدماتی مطلوبی درسطح کشور بشمار می روند که در صورت برنامه ریزی و استفاده مناسب از این ظرفیت می تواند در اجرای بسیاری از طرحها با هزینه کمتر و سرعت بالا حتی در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه کمک مسئولان باشد.

علیجانی گفت: در مدت چهار سال گذشته بیش از 70 هزار پروژه عمرانی کوچک توسط دهیاریها در کشور اجرا شده است و با توجه به وظایف قانونی می توانیم کارهای بیشتری را توسط این پتانسیل قوی در مناطق دور افتاده کشور اجرا کنیم.

وی با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات دهیاری ها اظهار داشت: اعتبارات دهیاری ها در سال جاری 300 میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل از رشد 30 درصدی برخوردار بود اما با توجه به گستردگی روستاها و ضرورت اجرای طرحها این اعتبارات کافی نیست.

این مسئول تعداد روستاهای کشور را 38 هزار روستا عنوان کرد و افزود: در حال حاضر پنج هزار روستا از مدیریت پسماند برخوردار است و با توجه جدی به آموزش و تامین نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز دهیاریها امیدواریم توسعه روستایی شتاب بیشتری گیرد.

علیجانی تقویت مدیریت دهیاریها و اولویت بخشی به فعالیتهای اجتماعی در روستاها را از مهمترین برنامه های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ذکر کرد و گفت: ایجاد زیر ساختهای اجتماعی، فرهنگی، تفریحی، آموزش روستائیان، جمع آوری زباله از مبداء و تفکیک و دفن آن، بستر سازی برای ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی از برنامه های جدی سازمان در سال آینده در حوزه دهداری ها است.