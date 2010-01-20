مدیر جدید پایانه مرزی میلک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زابل، در این مراسم که شامگاه سه شنبه در محل پایانه مرزی میلک برگزار شد، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان توسعه هر کشوری است که هر کدام از کشورها به لحاظ وسعت، وضعیت جغرافیایی و اقلیمی و میزان توسعه یافتگی برای آن برنامه ریزی می کنند.

علیرضا مجرد افزود: این صنعت در راستای ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصادی است و هرگونه کم توجهی به آن موجب عقب ماندگی در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن را در بر خواهد داشت.

وی همچنین گفت: روان سازی ورود و خروج کالا از پایانه های مرزی امروزه الزامی است و باعث خواهد شد مسیر ایران به عنوان مسیر ترانزیتی مناسب در بین تجار و تولیدکنندگان مطرح باشد.

مجرد اعلام کرد: ورود قانونی اتباع خارجی از پایانه های مرزی استان سیستان و بلوچستان به خصوص مرز میلک با انسداد کامل این مرز افزایش یافته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: این موضوع باعث تبدیل تهدید مرزهای شرقی به فرصت شده و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه را در پی خواهد داشت .

در پایان این مراسم، غلامحسین نهبندانی به عنوان مدیر جدید پایانه مرزی میلک معرفی و از تلاشهای پردلی مدیر قبلی این پایانه تقدیر شد.