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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۹:۰۹

مدیر جدید پایانه مرزی میلک معرفی شد

مدیر جدید پایانه مرزی میلک معرفی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر جدید پایانه مرزی میلک در مراسمی با حضور مسئولان منطقه سیستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زابل، در این مراسم که شامگاه سه شنبه در محل پایانه مرزی میلک برگزار شد، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان توسعه هر کشوری است که هر کدام از کشورها به لحاظ وسعت، وضعیت جغرافیایی و اقلیمی و میزان توسعه یافتگی برای آن برنامه ریزی می کنند.

علیرضا مجرد افزود: این صنعت در راستای ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصادی است و هرگونه کم توجهی به آن موجب عقب ماندگی در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن را در بر خواهد داشت.

وی همچنین گفت: روان سازی ورود و خروج کالا از پایانه های مرزی امروزه الزامی است و باعث خواهد شد مسیر ایران به عنوان مسیر ترانزیتی مناسب در بین تجار و تولیدکنندگان مطرح باشد.

مجرد اعلام کرد: ورود قانونی اتباع خارجی از پایانه های مرزی استان سیستان و بلوچستان به خصوص مرز میلک با انسداد کامل این مرز افزایش یافته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: این موضوع باعث تبدیل تهدید مرزهای شرقی به فرصت شده و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه را در پی خواهد داشت .

در پایان این مراسم، غلامحسین نهبندانی به عنوان مدیر جدید پایانه مرزی میلک معرفی و از تلاشهای پردلی مدیر قبلی این پایانه تقدیر شد.

کد مطلب 1020315

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