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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۹:۰۸

96 درصد مردم خراسان رضوی دچار کم تحرکی هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس گروه سلامت خانواده استانداری خراسان رضوی با بیان نقش ورزش در ارتقا سلامت افراد جامعه گفت: هم اکنون در خراسان رضوی 69 درصد مردم دچار کم تحرکی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهرا اباصلتی در سومین کارگاه آموزشی رابطان سلامت ادرات خراسان رضوی با اشاره به اینکه 75 درصد دانش آموزان این استان مشکلات اسکلتی دارند، افزود: 23 درصد دانش آموزان از ناهنجاری های مشهود قامتی رنج می برند.

رئیس گروه سلامت خانواده استانداری خراسان رضوی با تاکید بر نقش تحرک و سلامت جسمانی در محیط کار اظهار داشت: مسئولان ادارات باید فضا و زمینه لازم را جهت استفاده کارکنان از امکانات ورزشی فراهم کنند.

اباصلتی ارتقا آگاهی رابطان سلامت، انتقال آموزش های این کارگاه به سایر کارکنان و خانواده های آنان، ارائه راهکارهای اجرایی جهت افزایش تحرک در محیط کار وا فزایش فرهنگ تحرک در محیط کاررا از جمله اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی یک روزه عنوان کرد.

40 درصد مردم استان خراسان رضوی در حال حاضر دچار چاقی و اضافه وزن هستند.

کد مطلب 1020317

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