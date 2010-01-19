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۲۹ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۳۵

با حضور وزیر ارتباطات /

کلنگ ساخت پژوهشکده توسعه علم و فنون فناوری فضایی زده شد

کلنگ ساخت پژوهشکده توسعه علم و فنون فناوری فضایی زده شد

پروژه ایجاد پژوهشکده توسعه علم و فنون فناوری فضایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان قضایی کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پژوهشکده در راستای تاکید وزیر علوم و لزوم توسعه فعالیت های پژوهشی و ایجاد زیرساخت های علوم، تحقیقات و فناوری فضایی در دانشگاهها با حمایت سازمان فضایی ایران در دانشگاه امیرکبیر تاسیس می شود.

این پژوهشکده اهدافی چون ساختار مناسب برای ارتباط سازمان یافته و مستمر بین دانشگاه و صنعت در حوزه علوم و فناوری فضایی، ایجاد دانش فنی و توانمندی طراحی و ساخت محصولات فضایی، تعریف و اجرای پروژه های چند رشته ای در قالب تیم های تخصصی به منظور توسعه محصولات فضایی و سایر محصولات پیشرفته و همچنین ایجاد فضای مناسب برای جذب و آموزش نیروهای متخصص را دنبال می کند.

پژوهشکده توسعه علوم و فنون فضایی در زمینه ارائه خدمات مهندسی چون بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه طراحی، ساخت و کاربرد محصولات فضایی، اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای، فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط و همچنین توسعه و گسترش زمینه های تحقیقاتی و مهندسی در طراحی، ساخت و کاربرد محصولات فضایی فعالیت خواهد کرد.

این پژوهشگاه در صورت تکمیل دارای واحدهایی چون آزمایشگاه کنترل حرارت، کنترل وضعیت، ایستگاه زمینی، آزمایشگاه مهندسی سیستم، آزمایشگاه سازه، آزمایشگاه توان الکتریکی، آزمایشگاه پیشرانه های فضایی، آزمایش ادوات دقیق، اتاق تمیز، اتاق ساخت مونتاژ و اتاق ساخت مونتاژ الکتریکی و مکانیکی و آزمایشگاه "ای ام سی" خواهد بود.

کد مطلب 1020320

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