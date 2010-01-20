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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

یوسف نژاد:

قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح شود

قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح شود

ساری - خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای صاحبان صنایع ایجاد کرده است، گفت: قانون ارزش افزوده نیاز به اصلاح دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی اصغر یوسف نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات مالیاتی صاحبان صنایع استان در ساری افزود: تولیدکنندگان و صاحبان صنایع نظرات خود را برای اصلاح این قانون به نمایندگان مجلس ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: اصل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور امری محتوم بوده و جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی و قاچاق را خواهد گرفت.

نماینده مردم ساری در خانه ملت با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از مالیات های اخذ شده از مردم بدون ضابطه بوده است، تصریح کرد: اجرای قانون ارزش افزوده در کشور زمانی میسر خواهد بود که رونق اقتصادی و گردش پولی در بازار آن حکم فرما باشد.

یوسف نژاد با بیان اینکه در حال حاضر رونق اقتصادی و گردش مالی در کشور با تراز منفی مواجه است، یادآور شد: بانکها نیز از نظر تامین منابع مالی در تحریم داخلی به سر می برند و قدرت پرداخت ندارند.

وی با اعلام اینکه بسیاری از استان های کشور درآمدهای واقعی خود را اعلام نمی کنند افزود: عملکرد وزارت دارایی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صاحبان صنایع انحراف دارد.

به گفته وی، قانون ارزش افزوده بدون مشارکت و مداخله صاحبان صنایع و تولید کنندگان قابلیت اجرایی نخواهد داشت یا اجرای با تاخیر آن دچار معلولهایی است.

سید علی شهابی، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران نیز با اشاره به اینکه زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه 87 بوده است، اظهار داشت: اجرای این قانون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از نیمه دوم سال جاری اجباری شد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون ارزش بر افزوده کالای قاچاق مفهومی پیدا نخواهد کرد و سبب افزایش درآمد واقعی تولید کننده می شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه برخی در بانک ها با ارائه وام های صوری نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می کنند، افزود: با اجرای قوانینی نظیر پول شویی این معضلات و نابسامانی ها از سیستم اقتصادی کشور رفع خواهد شد.

شهابی با اشاره به تصویب اجرا و ابلاغ قانون مبارزه با پول شویی به روسای سازمان اقتصاد دارایی استانها اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی که به زودی در کشور اجرایی خواهد شد بازار سالم را برای تجار، صاحبان صنایع و تولید کنندگان فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 1020328

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