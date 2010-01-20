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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۹:۲۲

در آذربایجان غربی؛

12 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شد

12 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی از راه اندازی 12 رشته جدید در این دانشگاه طی سال جاری جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کاظم بدو شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اعلام این مطلب افزود: از این تعداد هفت رشته در مقطع کاردانی و پنج رشته در مقطع کارشناسی است.

وی حمل و نقل و ترافیک شهری، شیمی آزمایشگاهی، مددکاری اجتماعی، مربی کودکان استثنایی، آمار و نیروی انسانی، تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای زراعی و باغی و پرورش گل و گیاهان زینتی را رشته های جدید در مقطع کاردانی و مدیریت هتل داری، معماری، آسیب شناسی اجتماعی، مدیریت عملیات امداد و نجات و تولید و بهره برداری گیاهان دارویی را نیز رشته های راه اندازی شده در مقطع کارشناسی عنوان کرد.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری در هر یک از رشته های جدید 50 نفر دانشجو جذب خواهد شد.

بدو یادآورشد: در حال حاضر 103 رشته در دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی وجود دارد و شش هزار دانشجو در این رشته ها مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 1020339

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