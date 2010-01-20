12 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کاظم بدو شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اعلام این مطلب افزود: از این تعداد هفت رشته در مقطع کاردانی و پنج رشته در مقطع کارشناسی است.

وی حمل و نقل و ترافیک شهری، شیمی آزمایشگاهی، مددکاری اجتماعی، مربی کودکان استثنایی، آمار و نیروی انسانی، تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای زراعی و باغی و پرورش گل و گیاهان زینتی را رشته های جدید در مقطع کاردانی و مدیریت هتل داری، معماری، آسیب شناسی اجتماعی، مدیریت عملیات امداد و نجات و تولید و بهره برداری گیاهان دارویی را نیز رشته های راه اندازی شده در مقطع کارشناسی عنوان کرد.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری در هر یک از رشته های جدید 50 نفر دانشجو جذب خواهد شد.

بدو یادآورشد: در حال حاضر 103 رشته در دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی وجود دارد و شش هزار دانشجو در این رشته ها مشغول به تحصیل هستند.