233 هزار تن نهاده کشاورزی از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی شایان مهر شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون 233 تن انواع محصولات کشاورزی از جمله، گندم، انواع حبوبات، گوجه فرنگی، سیب، آلبالو، انواع میوه جات هسته دار، گوشت، شیر، پیاز و سیب زمینی از کشاورزان خریداری شده است، افزود: ارزش ریالی این محصولات 550 میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین طی این مدت 210 هزار و 33 تن انواع دانه روغنی کلزا، گلرنگ، ذرت و آفتابگردان به ارزش 72.5 میلیارد ریال خریداری شده است.

شایان مهر همچنین از توزیع 45 میلیون لیتر انواع مواد سوختی از طریق شبکه تعاون روستایی در سطح روستاهای استان طی این مدت توسط 599 فروشندگی مواد نفتی و 36 جایگاه محور روستایی خبرداد و افزود: ارزش ریالی این نهاده ها 74.2 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به توزیع 120 هزار تن آرد از طریق شبکه تعاون در مناطق روستایی و عشایری استان، گفت: همچنین طی این مدت 34 هزار تن انواع کود شیمیایی، 850 تن قارچ کش، 294 هزار تن بذر و 10 هزار و 500 در روستاها توزیع شده است.

مدیرکل تعاون روستایی آذربایجان غربی از فعالیت 59 واحد اعتباری تعاون روستایی در سطح استان خبر داد و بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 30 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری جهت تامین نهاده و تولید محصول کشاورزی به اعضای تعاونی های روستایی و کشاورزی استان پرداخت شده است.

به گفته شایان مهر هم اکنون 141 تعاونی روستایی، 58 تعاونی کشاورزی، 15 اتحادیه تعاون روستایی، 21 تعاونی تولید روستایی، چهار اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی و یک اتحادیه تخصصی باغداران در سطح استان فعال است که 367 هزار نفر از کشاورزان و دامداران استان عضو آنها هستند.

افتتاح هشت طرح عمرانی تعاون روستایی در آذربایجان غربی همزمان با دهه فجر

مدیرکل تعاون روستایی آذربایجان غربی از افتتاح هشت طرح عمرانی درسطح روستاهای استان خبر داد و افزود: انبار پنج هزار تنی چند منظوره روستای نظر آباد، چهار واحد نانوایی، جایگاه توزیع سوخت روستایی، ایستگاه ذرت خشک کن از جمله طرحهای افتتاحی هستند.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرحها را 11میلیارد و 200 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: همچنین سه طرح از جمله یک ایستگاه CNG در میاندوآب، یک واحد تولید نان صنعتی در مهاباد، و اجرای طرح توسعه سردخانه سلماس طی این دهه با اختصاص اعتبار 32 میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.

مدیر کل تعاون روستایی آذربایجان غربی با بیان اینکه سه باسکول چند منظوره 60 تنی از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری در شهرستانهای بوکان، ارومیه و میاندوآب با اختصاص اعتبار 780 میلیون ریال احداث شده است، خاطر نشان کرد: سفر دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی مصوبه ای در حوزه تعاون روستایی نداشت.

شایان مهر از فعالیت 141 شرکت تعاونی روستایی، 58 تعاونی کشاورزی، 15 اتحادیه تعاون روستایی، چهار اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی 21 اتحادیه تعاونی تولید روستایی و یک اتحادیه تخصصی باغداران در سطح استان خبر داد و بیان داشت: 367 هزار نفر اعضای این اتحادیه را تشکیل می دهند.