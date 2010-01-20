افتتاح 63 کتابخانه مساجد در استان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان در ساری گفت: 63 کتابخانه باز همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی به همت دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مازندران در این استان افتتاح و به امکانات کتابخانه ای مجهز می شوند.

وی افزود: مساجد به عنوان مرکز نشر توحیدی و جایگاه مذهبی در توسعه و ترویج معارف اسلامی از صدر اسلام تا کنون نقش مهمی را ایفاء کرده اند و کتابخانه جزء جدا ناپذیر مساجد است و مساجد بدون کتابخانه تاثیرات آموزشی لازم را ندارد.

ابراهیمی افزود: مساجد با ایجاد و توسعه مدارس، دانشکده ها و دیگر مراکز آموزشی، نقش آموزشی خود را به فراموشی سپرد و به برکت پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی نسبت به مساجد گرایش و توجه بیشتری شد که مساجد باید از انزوای آموزشی و تعلیمی فعلی که به آن دچار گشته اند، خارج شوند و تجهیز کتابخانه های مساجد می تواند این نقش آموزشی را احیا کند.

وی ایجاد فرهنگی عمومی برای مطالعه، نداشتن امکانات خاص برای ایجاد کتابخانه باز، تقویت فرهنگ کتابخوانی در مساجدی که امکانات ایجاد کتابخانه ای را ندارند را از جمله اهداف کتابخانه باز در مساجد برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: 65 کتابخانه باز در حال حاضر در استان مازندران فعالیت می کنند که تا پایان سال جاری به 128 باب ارتقاء خواهد یافت.