تشریح سند چشم انداز پژوهشی حوزه های علمیه خواهران

محمود خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در پیش نویس سند چشم انداز، پژوهش در حوزه های خواهران "برخوردار از نظام پژوهشی مولد، پویا، فعال، تحولگرا، نواندیش و مرتبط با مراکز علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، دست یافته به روش های صحیح، نوین و بومی تحقیق و پژوهش در حوزه علوم اسلامی و انسانی، توانا در تولید دانش دینی، نظریه پردازی و مناظره، همگام با نهضت علمی و جنبش نرم افزاری نظام اسلامی، موثر در احیاء منابع غنی ، مزیت دار و متمایز شیعی" تعریف شده است.

وی افزود: در بخش های دیگر این سند، پژوهش حوزه های علمیه خواهران "پیشرو در تامین منابع و متون آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز حوزه های علمیه خواهران و مراکز مشابه، مشارکت کننده در تامین و پاسخگویی به نیازهای فکری، معرفتی، فرهنگی و اخلاقی زن مسلمان معاصر در جوامع اسلامی، توانمند در تولید کتب، مقالات و دایره المعارف های علمی ، فرهنگی و دینی مرتبط با زنان و خانواده و برخوردار از زنان پژوهشگر و صاحب نظر سازمان یافته " معرفی شده است.

وی افزود: برای دستیابی به جایگاه تعریف شده در سند چشم انداز پژوهش چهار برنامه پنج ساله تدوین می شود که در قانون پنج ساله اول مهمترین اهداف پژوهشی "طراحی و استقرار نظام پژوهشی حوزه و به سازی مستمر آن در سطوح مختلف تحصیلی، ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش و تولید دانش در حوزه های علمیه، تعیین شاخص ها و استانداردهای پژوهشی ویژه حوزه های علمیه، بهره برداری از ظرفیت های پژوهشی دانش آموختگان از طریق ایجاد موسسات انجمن ها و تشکل های علمی و پژوهشی " تعیین شده است.

معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفت: پیش نویس این سند برای تصویب نهایی به نهادهای مرتبط حوزوی ارسال شده و پس از تصویب آن، نقشه راه این اهداف نیز طراحی خواهد شد.