تدوین استراتژی مقابله با خشکسالی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اسماعیل نگارش در کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی که شامگاه سه شنبه در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری محققان و کارشناسان و مشارکت فائو استراتژی ملی آمادگی و رویارویی با خشکسالی را تدوین کرده و به مرحله نهایی رسانده است و در حال حاضر پیگیر اجرای آن درکشور هستیم.

نگارش افزود: اگر کشور برای رویارویی با خشکسالی آمادگی کامل نداشته باشد نمی توان خسارات ناشی از این حادثه را به حداقل کاهش داد.

وی با اشاره به اینکه بر طبق آمار در هر چهار تا پنج سال خشکسالی به محصولات کشاورزی آسیب وارد می کند، بیان کرد: با استفاده از روشهای اجرایی، فنی و علمی می توان خسارتهای خشکسالی را کاهش داد.

نگارش بیمه کردن محصولات کشاورزی را در جبران بخشی از خسارتها موثر دانست و توجه به آن از سوی کشاورزان را خواستار شد.

در ادامه این همایش در خصوص راه های مقابله با حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی بحث و تبادل نظر شد.