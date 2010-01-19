بازداشت 5 عضو القاعده در بصره / زخمی شدن 3 نیروی پلیس در دیاله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، منابع امنیتی در استان بصره از دستگیری پنج عضو شبکه القاعده در منطقه الزبیر خبر دادند؛ این تروریستها به اتهام ربودن و قتل یازده غیر نظامی تحت پیگرد نیروهای امنیتی عراق قرار داشتند.



خبر دیگر اینکه رئیس کمیته امنیتی شورای استان نجف اشرف از دستگیری فردی خبر داد که گمان می رود مسئول انفجارهای اخیر نجف باشد که این فرد وابسته به گردانهای العشرین مرتبط با حزب منحله بعث است.



به گفته لوی الیاسری، این فرد مظنون به هنگام تلاش برای ورود به شهر نجف دستگیر شد و در بازجویی ها اعتراف کرد مسئولیت گروهی را که اقدام به کارگذاشتن بمب در شهر کوفه می کرد، برعهده داشته است.



در انفجارهای پنجشنبه گشته نجف، شماری از افرد بیگناه کشته شدند.



خبر دیگر اینکه پلیس نینوا از دستگیری سه مرد مسلح در غرب موصل خبر داد؛ این افراد قصد حمله مسلحانه به یک ایست بازرسی پلیس در محله العامل در غرب موصل را داشتند.



انفجار بمب در شهر بعقوبه مرکز استان دیاله و زخمی شدن سه نیروی پلیس بر اثر آن از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.