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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۸:۴۶

سومین المپیاد ورزشی ایرانیان /

10 تیم راه یافته به مرحله نهایی مسابقات سپک‌تاکرا مشخص شدند

10 تیم راه یافته به مرحله نهایی مسابقات سپک‌تاکرا مشخص شدند

تیم‌های راه یافته به مرحله نهایی مسابقات سپک تاکرا سومین المپیاد ورزشی ایرانیان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی این رقابتها روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری به میزبانی استان قزوین و با حضور 23 تیم در پنج گروه برگزار شد که در نهایت چهره 10 تیم صعود کننده به مرحله نهایی مشخص شدند.

عصر سه شنبه (29 دیماه) و در روز پایانی این مسابقات که با حضور عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شد، تیم های لرستان ، گیلان ، گلستان ، کرمانشاه ، قزوین ، سیستان و بلوچستان ، مرکزی ، زنجان ، خوزستان و فارس صعود خود را به سومین المپیاد ورزشی ایرانیان قطعی کردند.

براساس برنامه اعلام شده قرار است مسابقات سپک تاکرا سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان از روز سوم تا ششم بهمن ماه با حضور 10 تیم به میزبانی اراک برگزار شود.

کد مطلب 1020381

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