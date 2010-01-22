پیروزی برابر استیل آذین ما را به صدر جدول نزدیکتر می کند/ شرایط خوبی داریم

امیر حسین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر به دیدار روز شنبه تیمش برابر استیل آذین اشاره کرد و افزود: شرایط بسیار خوبی داریم و امیدوارم با تمرینات مناسبی که پشت سرگذاشته ایم در این دیدار به پیروزی برسیم .

وی ادامه داد: با حمایت‌هایی که از سوی مدیریت باشگاه صورت گرفته در روزهای گذشته حاشیه ها را به فراموشی سپرده ایم و تلاشمان این است با پیروزی برابر استیل آذین به صدر جدول نزدیکتر شویم.

مدافع تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: هواداران تیم ما در هفته های گذشته نتوانسته اند به حق شان برسند و امیدوارم با پیروزی برابر استیل آذین و کسب سه امتیاز هدیه خوبی به آنها بدهیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و استیل اذین در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر روز شنبه - سوم بهمن ماه - در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.