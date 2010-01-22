۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

صادقی در گفتگو با مهر :

پیروزی برابر استیل آذین ما را به صدر جدول نزدیکتر می کند/ شرایط خوبی داریم

مدافع تیم فوتبال استقلال ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند با پیروزی برابر استیل آذین خود را به صدر جدول نزدیکتر کند.

امیر حسین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر به دیدار روز شنبه تیمش برابر استیل آذین اشاره کرد و افزود: شرایط بسیار خوبی داریم و امیدوارم با تمرینات مناسبی که پشت سرگذاشته ایم در این دیدار به پیروزی برسیم .

وی ادامه داد: با حمایت‌هایی که از سوی مدیریت باشگاه صورت گرفته در روزهای گذشته حاشیه ها را به فراموشی سپرده ایم و تلاشمان این است با پیروزی برابر استیل آذین به صدر جدول نزدیکتر شویم.

مدافع تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: هواداران تیم ما در هفته های گذشته نتوانسته اند به حق شان برسند و امیدوارم با پیروزی برابر استیل آذین و کسب سه امتیاز هدیه خوبی به آنها بدهیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و استیل اذین در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر روز شنبه - سوم بهمن ماه - در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

