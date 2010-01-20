افزایش قدرت چانه زنی نمایندگان استان مرکزی در مجلس / تهدید به ترور نشده ام

حجت الااسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: لاریجانی تاکنون به درخواست فردی هیچ کدام از نمایندگان استانهای کشور برای سفر به استانهای مورد درخواست پاسخ مثبت نداده است و تمام سفرهای استانی وی بر اساس خواست و رایزنی مجمع نمایندگان استانها و مساعدت لاریجانی به انجام می رسد و بنابراین نباید کسی انجام این سفر را به نفع خود مصادره به مطلوب کند.

وی افزود: سفر رئیس مجلس به استان مرکزی نباید توسط افراد مصادره به مطلوب شود و این سفر با تلاش نماینده ولی فقیه در استان، مجمع نمایندگان استان و استاندار مرکزی تنظیم شده است.

انتظار اختصاص بودجه در سفر لاریجانی نداریم

وی با اشاره به اینکه رئیس مجلس قدرت اجرایی ندارد، بیان داشت: افراد نباید انتظار داشته باشند که در سفر لاریجانی به استان مرکزی بودجه ای برای استان تخصیص داده شود زیرا هدف اصلی از سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان ایجاد ذهنیتی دقیق از شرایط و توانمندی های موجود در استان برای افزایش قدرت چانه زنی نمایندگان در مجلس به منظور دفاع از ردیف های بودجه ای استان است.

سلیمی با بیان اینکه استان مرکزی زادگاه پرورش عالمان و بزرگان دین و سیاست در کشور بوده است، خاطرنشان کرد: آشنایی مسئولان سه قوه از توانایی های استان مرکزی سبب خواهد شد که در برنامه ریزی ها و جلسات مختلف از منافع استان با قدرت بیشتری دفاع و مزایای این دفاع در آینده به مردم استان مرکزی رسانده شود.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس در ادامه با بیان اینکه استان مرکزی در بخش های مختلف دچار مشکلاتی است، اظهار داشت: هم اینک در بسیاری از شهرها و مناطق استان با مشکل کم آبی روبرو هستیم و در بخش صنعت نیز مشکلات استان به دلیل صنعتی بودن آن زیاد است که انتظار می رود با آشنا شدن رئیس قوه مقننه با این مسائل و مشکلات تصمیم گیری های مرتبط به استان مرکزی با دقت و جدیت بیشتری از سوی مجلس پیگیری شود.

قدرت چانه زنی نمایندگان استان در مجلس افزایش یافته است

وی با اشاره به اینکه هم اینک نمایندگان استان مرکزی در مجلس از نفوذ بالایی در تصمیم گیری ها و کمیسیون های مجلس برخوردار هستند، اظهار داشت: این جایگاه سبب شده است موقعیت استان مرکزی در کشور ارتقا یافته و زمینه برای پیشرفت بیشتر استان فراهم شود که باید از این توانمندی ایجاد شده در نمایندگان بهره بیشتری از سوی مسئولان گرفته شود.

سلیمی افزود: توانایی نمایندگان دور هشتم مجلس شورای اسلامی بسیار بالاست و این توانایی سبب شده است که با رایزنی های صورت گرفته بسیاری از وزرا و مقامات ارشد کشوری در دو ماه اخیر از استان مرکزی بازدید و برای بررسی مشکلات بخش های مختلف تصمیم گیری های مناسبی را صورت دهند که از آن جمله می توان به سفر معاون اول رئیس جمهور به استان و اتخاذ تدابیری ارزشمند برای رفع موانع تولید و مشکلات صنعت در استان مرکزی اشاره کرد.

وی همچنین از سفر رئیس جمهور به استان مرکزی در ماه های آینده خبر داد و گفت: این سفر احتمالا در اوایل اسفند ماه یا اواخر فروردین ماه سال آینده به انجام خواهد رسید.

موضوع تهدید به ترور شایعه رسانه ای است

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با رد برخی شایعات در مورد تهدید به ترور شدن نمایندگان امضا کننده نامه محکومیت حوادث اخیر گفت: به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه تاکنون چنین موضوعی را نشنیده و یا به اینجانب ابلاغ نشده است و طرح چنین مسائلی تنها شایعه ای رسانه ای است و نباید از سوی افراد به آن دامن زده شود.

وی تاکید کرد: دفاع از ولایت و خط رهبری از اصول و ارزش های نمایندگان امضا کننده این طرح بوده است و این نمایندگان هرگز از مواضع خود در این ارتباط کوتاه نخواهند آمد.