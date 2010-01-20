یک درصد از یارانه مسکن مهر برای مهارت آموزی کارگران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عزیزی در گردهمایی راهبردها و ضرورتهای آموزش فنی و حرفه ای و تربیت نیروی انسانی در صنعت ساختمان، گفت: در زمینه آموزش نیروی انسانی و مهارت آموزی چند سند بالادستی داریم که می توان به قانون اساسی، قانون کار و سند چشم انداز اشاره کرد.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان تهران ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به نیروی کار حین فعالیت را جزو پیش بینی های قانون کار دانست و اظهار داشت: آموزشها توسط آموزشگاههای دولتی و آزاد پیش بینی شده است که هر ساله بر اساس قوانین، تکالیفی مشخص و اجرا می شود.

عزیزی ادامه داد: در حال حاضر بانک اطلاعاتی کارگران بخش ساختمانی در تمام استانها وجود دارد. ماده 4 قانون نظام مهندسی نیز برای وزارت کار، مسکن و کشور تکالیفی را مشخص کرده است ولی برای تحقق نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی برنامه که 2.5 درصد آن باید از طریق بهره وری باشد راهی جز آموزش نیروی انسانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: کارگران جزو مظلوم ترین گروهی هستند که در حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را می پردازند. در حال حاضر در حوادث ناشی از کار صنعت ساختمان تحلیل درستی وجود ندارد به نحوی که در کمتر پروژه ای در ساختمان دیده می شود که حادثه ای نداشته باشد و این مسئله به بهره وری ضربه می زند.

این مقام مسئول وزارت کار و امور اجتماعی بیان داشت: هم اکنون دولت تا سال 91 یک درصد از یارانه مسکن مهر را به وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان کارفرما و سازمان فنی و حرفه ای به عنوان مجری قرار می دهد تا از این طریق آموزش نیروی کار در دستور کار قرار گیرد.

به گفته عزیزی تاکنون 350 هزار نفر نیروی کار مستعد آموزش شناسایی شده است که برای سال اول آموزش 120 هزار نفر برنامه ریزی شده است. 470 هزار نفر نیز مورد آزمون و سنجش قرار گرفتند و برای سالجاری نیز منتظر اختصاص تسهیلات هستیم.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان تهران از برنامه ریزی برای صدور گواهینامه های مهارت کارگران صنعت ساختمان خبر داد و گفت: در بخش ساختمان هم اکنون در 15 رشته آموزش مهارت در کار ارائه می دهیم.

همچنین حسین شاه اویسی مدیرعامل مجتمع آموزشی صنعت ساختمان ادب نیز در ادامه برنامه، صنعت احداث را دارای بیشترین سهم در گردش اقتصادی جهان و ایران دانست و گفت: مشاغل و فعالیتهای متنوع توسط جامعه مهندسی و پیمانکاری کشور صورت می گیرد.

شاه اویسی با بیان اینکه منابع انسانی در صنعت احداث نیز به طور نسبی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، افزود: توسعه منابع انسانی از طریق سازماندهی و آموزش انسانها در بنگاههای توسعه یافته امکانپذیر است.

منوچهر ملکیانی فرد رئیس هیئت رئیسه انجمن شرکتهای ساختمانی نیز در این گردهمایی گفت: بدون افزایش بهره وری هیچ جامعه و اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. آموزش حین کار نیروی کار کشور یکی از بزرگترین خدماتی است که در حال حاضر در بخش صنعت و خدمات باید انجام شود.