دو علت اقبال مردم به مناظره/ مناظره ها به دیگر رسانه ها تسری یابد

عباس سلیمی نمین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام مناظره بین طیف های مختلف سیاسی جامعه، اظهار داشت: علی القاعده مناظره یکی از راههایی است که می تواند به شفاف شدن فضای سیاسی جامعه کمک نماید، زیرا در مناظره مسائل جامعه به حوزه اندیشه سوق پیدا می کند و طبیعتا منجر به افزایش قدرت فهم مردم خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم در فضای تیره و پرابهام قدرت تشخیص خود را از دست می دهند ونمی توانند راه حق را پیدا کنند، گفت: هنگامی که چهره های شاخص جریانات سیاسی کشور در رسانه ملی حضور می یابند و مطالب خود را بیان می کنند، درحقیقت پای گفته های خود را در حضور چند میلیون بیننده امضاء می کنند.



این نویسنده و پژوهشگر تاریخ افزود: اظهارات مناظره کنندگان می تواند منشا قضاوت دقیقی برای ملت باشد و این قضاوت موجب می شود که مردم به تدریج موضوعات را از منابع دست اول دریافت کنند و بر آن اساس تحلیل صحیحی را بنیان بگذارند.

وی اضافه کرد: در حقیقت انجام مناظره ها بین طیفهای مختلف جامعه بدلیل آنکه شیوه های غیرمستقیم اطلاع رسانی را حذف می کند، در جامعه بسیارموثر خواهد بود.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به برنامه مناظره های اخیری که درسیما برگزار می شود، عنوان کرد: برنامه مناظره هایی که از سوی سیما در حال برگزاری است، با اقبال عمومی بسیار بالایی روبرو شده است و در محفلهای سیاسی وخصوصی تاثیرگذار بوده است.

*مردم ما منطق پذیر وخشونت ستیزهستند

وی با اشاره به علت اقبال عمومی مردم ازچنین برنامه ای، گفت: مردم ما مردم منطق پذیر وخشونت ستیزی هستند به همین دلیل است که مردم ازبرنامه مناظره ها استقبال چشمگیری کردند.

سلیمی نمین در خصوص عملکرد مجری برنامه مناظره ها، تصریح کرد: عملکرد مجری باید تقویت شود یعنی اطلاعات سیاسی وی افزایش پیدا کند وبا مطالعه مطالب مهمانان برنامه، شناخت بیشتری را نسبت به آنان حاصل نماید.

رئیس موسسه تحقیقات تاریخ معاصر ایران با بیان اینکه به نظر می رسد رسانه ملی تدریجا نیروهای شاخص تری را که نماینده طیفهای مختلف جامعه هستند به برنامه مناظره های خود دعوت می کند، ابراز امیدواری کرد که این روند همچنان در رسانه ملی ادامه یابد تا به یک جمع بندی مناسبی از برگزاری این مناظره ها دست پیدا کنیم.

وی با تاکید براینکه حرکات قلدرمابانه راهی به حوزه اندیشه ونقد ندارد، گفت: باید افکارعمومی این مطالبه را از همه داشته باشد که اگر حرف منطقی دارند در مناظرات حضور یابند وحرفشان را بزنند.

*برنامه مناظره ها رویه جریانات سیاسی را اصلاح خواهد کرد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برنامه مناظره ها، رویه جریانات سیاسی را در جامعه اصلاح خواهد کرد، گفت: تهیه برنامه مناظره ها ضمن اینکه باید به شبکه های دیگرسیما تسری پیدا کند، مطبوعات و رسانه های دیگری که دلسوز وخواهان سربلندی ایران هستند نیز باید چنین برنامه هایی را جهت تنویر افکار عمومی برگزار کنند.

وی در ادامه با اشاره به دیرکرد رسانه ملی در ساخت برنامه مناظره ها، گفت: رسانه ملی می توانست بعد از دو سه هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، یعنی هنگامی که مرزبین دشمنان نظام با مردمی که صرفا مطالباتی از نظام داشتند، مشخص شد برنامه مناظره ها را تهیه کند تا بدینوسیله تعقل گرایی را در جامعه حاکم نماید.

این نویسنده و پژوهشگر تاریخ با اشاره به ایجاد تریبون آزاد در برنامه مناظره های سیما، عنوان کرد: با ایجاد تریبون آزاد در برنامه مناظره های سیما چندان موافق نیستم، زیرا ممکن است این شبهه را در میان مردم ایجاد کند که تماسهای تلفنی مردم از پیش تعیین شده وساختگی است.

وی افزود: به نظر من ایجاد تریبون آزاد در دانشگاه ها خیلی موثرتر از ایجاد تریبون آزاد در رسانه ملی است.

معضل بیکاری راهپیمایان به مناظره گذاشته شود

سلیمی نمین در پایان با ارائه پیشنهادی به رسانه ملی، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که اگر مناظره ها به حوزه های اجتماعی مانند مسئله بیکاری جوانان سوق پیدا کند موفق خواهد بود، زیرا بسیاری از جوانانی که در راهپیمایی های مختلف به نفع کاندیدایی خاص شرکت می کردند از سر بیکاری به این راهپیمایی ها می آمدند و اصلا راهپیمایی آنان جنبه سیاسی نداشت.