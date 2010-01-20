تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سیام دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهارم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیستم ژانویه سال 2010 میلادی.
- بیست و هفتمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملتهای آفریقا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه C:
* مصر - بنین
* نیجریه - موزامبیک
- هفته یازدهم رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* بانک کشاورزی - برق کرمان (خانه والیبال - ساعت 15)
* بازرگانی جواهری گنبد - داماش گیلان (سالن المپیک گنبد - ساعت 15:25)
* سنگ آهن بافق یزد - پتروشیمی بندرامام (سالن امام علی بافق - ساعت 16)
* کاله آمل - پرسپولیس تهران (سالن پیامبر اعظم - ساعت 16)
* سایپا تهران - خراسان رضوی (خانه والیبال - ساعت 17)
* ارومیه - ارتعاشات صنعتی ایران (سالن والیبال ارومیه - ساعت 17)
* پیکان تهران - گل گهر سیرجان (خانه والیبال - ساعت 19)
- مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس با حضور 7 کاندیدا به ریاست حمید سجادی رئیس امور مجامع سازمان تربیت بدنی در آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار می شود.
- هفته ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملتهای 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
گروه یک:
* یمن - بحرین
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