تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سی‌ام دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهارم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیستم ژانویه سال 2010 میلادی.

- بیست و هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه C:

* مصر - بنین

* نیجریه - موزامبیک

- هفته یازدهم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* بانک کشاورزی - برق کرمان (خانه والیبال - ساعت 15)

* بازرگانی جواهری گنبد - داماش گیلان (سالن المپیک گنبد - ساعت 15:25)

* سنگ آهن بافق یزد - پتروشیمی بندرامام (سالن امام علی بافق - ساعت 16)

* کاله آمل - پرسپولیس تهران (سالن پیامبر اعظم - ساعت 16)

* سایپا تهران - خراسان رضوی (خانه والیبال - ساعت 17)

* ارومیه - ارتعاشات صنعتی ایران (سالن والیبال ارومیه - ساعت 17)

* پیکان تهران - گل گهر سیرجان (خانه والیبال - ساعت 19)

- مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس با حضور 7 کاندیدا به ریاست حمید سجادی رئیس امور مجامع سازمان تربیت بدنی در آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار می شود.

- هفته ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:

گروه یک:

* یمن - بحرین