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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۸:۲۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته یازدهم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و همچنین پیگیری بیست و هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سی‌ام دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهارم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیستم ژانویه سال 2010 میلادی.

- بیست و هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه C:
* مصر - بنین
* نیجریه - موزامبیک

- هفته یازدهم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* بانک کشاورزی - برق کرمان (خانه والیبال - ساعت 15)
* بازرگانی جواهری گنبد - داماش گیلان (سالن المپیک گنبد - ساعت 15:25)
* سنگ آهن بافق یزد - پتروشیمی بندرامام (سالن امام علی بافق - ساعت 16)
* کاله آمل - پرسپولیس تهران (سالن پیامبر اعظم - ساعت 16)
* سایپا تهران - خراسان رضوی (خانه والیبال - ساعت 17)
* ارومیه - ارتعاشات صنعتی ایران (سالن والیبال ارومیه - ساعت 17)
* پیکان تهران - گل گهر سیرجان (خانه والیبال - ساعت 19)

- مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس با حضور 7 کاندیدا به ریاست حمید سجادی رئیس امور مجامع سازمان تربیت بدنی در آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار می شود.

- هفته ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
گروه یک:
* یمن - بحرین

کد مطلب 1020421

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