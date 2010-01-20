دفن غیراصولی زباله ده ها هکتار از زمینهای اهواز را از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمدرضا شمسایی سه شنبه شب در جلسه پاسخ به سئوالات اعضای شورای شهر اهواز اظهار داشت: یکی از اقدامات ارزنده شهرداری اهواز در مدت تصدی شهرداری از سوی اینجانب (14 ماه و سه هفته) در این مدت این بود که ما دو مشاور با تجربه در کارهای مشارکتی جذب کردیم و طی قراردادی قرار شد هر یک از آنها 100 پروژه مشارکتی را تعریف و برای حضور بخش خصوصی به ما اعلام کنند که هم اکنون هشت ماه از مدت این قرارداد گذشته و این دو مشاور کارهای خوب و ارزنده ای انجام داده اند.

وی افزود: به زودی 200 پروژه از سوی این دو نفر و توسط شهرداری به صورت عمومی اعلام می شود تا بخش خصوصی نیز وارد کارهای شهرداری شود تا آنهایی که سرمایه ای برای کار در شهر اهواز داشته باشند پیش قدم شده و با طرح هایی آماده مواجه شوند.

اختلاف شورا و شهرداری و فرار سرمایه گذاران

شمسایی به یکی از مشکلات شهرداری اهواز در خصوص فرار سرمایه گذاران از آن اشاره کرد و گفت: سرمایه گذار برای اینکه پول خود را در جایی به کار گیرد باید امنیت داشته باشد و در جایی که مرتب دعوا وجود دارد وارد نمی شود متاسفانه در این مدت بین اعضای شورای شهر و شخص بنده به عنوان شهردار بحث های فراوانی بود که باعث شده سرمایه گذارن تمایل چندانی برای مشارکت در پروژه های شهری نداشته باشند.

عقب ماندگی 15 ساله اهواز در مقایسه با کلانشهرهای دیگر

وی با اشاره به اینکه شهر اهواز در مقایسه با سایر کلانشهر از یک عقب ماندگی 15 ساله برخوردار است، گفت: یکی دیگر از مشکلات شهرداری این است که در شهر اهواز زمین خالی برای احداث پروژه و طرح های بخش خصوصی وجود ندارد و چشم همه به سوی پارک 42 هکتاری دولت در کیانپارس است که امکان انجام هرگونه طرح و پروژه ای در آن منتفی است به همین دلیل نبود زمین باعث شده خیلی از کارهای شهری به بن بست بخورد.

تنها 9 نفر با خود به شهرداری آوردم

شهردار اهواز در خصوص سئوال اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه وی اقدام به تزریق نیروهای سازمان آب و برق خوزستان ( بدلیل تصدی گری شمسایی در مدیریت سازمان آب و برق خوزستان در دولت هشتم) به شهرداری و سپردن پست های حساس به آنها کرده گفت: تا به امروز کل آدم هایی که من با خودم وارد شهرداری اهواز کرده ام تنها 9 نفر هستند و در سایر موارد از نیروهای شهرداری استفاده کرده ام ضمن اینکه شهرداری اهواز دارای 80 مدیر است که با در نظر گرفتن سازمان های دیگر شهرداری این رقم سه برابر می شود بنابراین من تنها رقم اندکی از مدیران را از خارج از بدنه شهرداری وارد کرده ام.

اما سید حمید فلاحی مقدم یکی از اعضای شورای شهر اهواز در جواب صحبت های شهردار تاکید کرد: درست است که شما تنها 9 نفر با خود آورده اید ولی تمام شریانهای شهرداری دست همین 9 نفر است. شاید در شهرداری اهواز مدیران متفاوتی از نظر کیفیت کار باشند ولی تعدادی از آنها افراد زحمتکش و کاردانی هستند ولی شما آنها را از چرخه مدیریتی شهرداری خارج کرده اید.

اتوبوسی مدیر نیاوردم

شهردار هم در جواب گفت: این حق من است که برای اداره شهرداری اهواز کارهای مهم را به مدیران مورد اعتماد خود بسپارم. در ابتدای کارم در شهرداری، اعضای شورای شهر به من گفتند ما فکر می کردیم شما به صورت اتوبوسی مدیر وارد شهرداری می کنید ولی من هیچگاه چنین کاری نکردم و چشم به نیروهای داخلی شهرداری دوخته ام.

ساختار شهرداری جوابگوی حل مشکلات شهر نیست

شمسایی همچنین در خصوص تشکیلات شهرداری اهواز گفت: ساختار تشکیلاتی شهرداری اهواز باید تغییر کند این را تجربه 31 ساله ام در مدیریت می گوید و اعتقاد دارم ساختار فعلی شهرداری اهواز جوابگوی حل مشکلات شهر نیست البته در تعویض ساختار یکی سری ناراحتی ها از جانب کنار گذاشته شدگان پیش می آید که طبیعی است ولی برای پیشرفت شهر باید این ناراحتی ها را به جان خرید. البته برخی اعضای شورای شهر در چینش مدیران شهرداری دخالت کردند که من اجاره این کار را نمی دهم زیرا این حق من است و من آن را از دست نمی دهم.

وی در خصوص سئوال دیگر شورای شهر مبنی بر ضابطه مند نبودن پاداش شهرداری به کارکنان نیز گفت: آن زمان که به شهرداری آمدم هیچ ضابطه ای برای پرداخت پاداش ها نبود و تنها تشخیص مدیران کافی بود تا هر میزان پاداش پرداخت شود ولی خوشبختانه در این مدت پرداخت پاداش ها ضابطه مند شد و کارکنان رده پائین هم از آن به میزان لازم بهره مند شدند ضمن اینکه خود شورای شهر این اجازه را به من داده که تا میزان سه درصد بودجه شهرداری را به عنوان پاداش به کارکنان پرداخت کنم.

مدیران نالایق را با هر پشتوانه ای تعویض می کنم

شمسایی در خصوص تغییر مدیران شهرداری گفت: من در 9 ماه اول کار هیچ تغییری در شهرداری اهواز ندادم اما برخی مدیران را باید تغییر می دادم زیرا تعهدی به کار و شهر خود نداشتند.

وی افزود: حقوق شهرداری پائین است و بسیاری از مدیران سایر دستگاه های دولتی راضی به انجام خدمت در شهرداری نیستند زیرا از نظر مالی بسیار متضرر می شوند خود من اکنون 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت می کنم در حالیکه حقوق من در وزارت نیرو بیش از اینها بود.

مکانیزه شدن جمع آوری زباله در اهواز

شهردار اهواز در خصوص مدیریت پسماند در شهرداری اهواز گفت: قبول دارم جمع آوری زباله در برخی نقاط شهر اهواز اصولی نیست ولی اگر بخواهیم مدیریت پسماند در شهر اهواز را زیربنایی اصلاح کنیم به 40 میلیارد تومان بودجه احتیاج داریم که از عهده شهرداری خارج است ولی خوشبختانه اکنون بخش خصوصی را راضی کرده ایم که وارد کار شود. هم اکنون جمع آوری زباله به صورت مکانیزه در هشت منطقه شهرداری اهواز به مناقصه رفته و ماشین آلات مناسب تهیه شده و تا پایان سال کل جمع آوری زباله در اهواز مکانیزه می شود به گونه ای که ما به اولین شهر ایران تبدیل خواهیم شد که کل سیستم جمع آوری زباله در آن مکانیزه می شود.

کل زباله شهر بازیافت می شود

شمسایی افزود: مناقصه بازیافت زباله شهر اهواز نیز انجام و بخش خصوصی قرار است برای این کار هفت میلیارد تومان سرمایه گذاری کند و تا یک سال آینده کل زباله های اهواز بازیافت خواهند شد واین شهر به اولین شهر ایران تبدیل خواهد شد که کل زباله های آن بازیافت می شوند. متاسفانه تاکنون به علت عدم بازیافت زباله و دفن غیراصولی آن ده ها هکتار از زمین های شهر اهواز از بین رفته است.

وی در بخشی دیگر از اظهاراتش تاکید کرد: شهر اهواز 15 سال از سایر کلانشهرهای کشور عقب تر است و این عقب ماندگی تنها با تغییر نگرش های حاکم بر مدیریت شهر قابل جبران است

جمع آوری کل دست فروشان تا 6 ماه آینده

شهردار اهواز در خصوص سئوال شورای شهر در مورد جمع نکردن دست فروشان شهر اهواز نیز گفت: برای این کار مطالعات زیادی انجام دادیم و حتی با شهرداری مشهد که در این زمینه کارهای خوبی انجام داده مشاوره کرده ام و هم اکنون سه مکان برای انتقال دست فروشان مرکز شهر در نظر گرفته ایم و حتی کارهای آماده سازی زمین این اماکن انجام شده و تا شش ماه دیگر دست فروشان به کلی از مرکز شهر و مکان های شلوغ برچیده می شوند ضمن اینکه آنها هم دارای مکانی ثابت برای کسب و کار می شوند.

حل معضل آبگرفتگی در پروسه 20 ساله

شمسایی در خصوص معضل آبگرفتگی در شهر اهواز تاکید کرد: حل این مشکل نیاز به اعتبارات فراوانی دارد که از عهده شهرداری اهواز خارج است ولی اگر دولت تامین اعتبار کند می توانیم این مشکل را حل کنیم در غیر اینصورت در یک پروسه 20 ساله به تدریج این مشکل حل می شود و هر سال درصدی از معضل آبگرفتگی رفع می شود زیرا نمی توان برای معضلی که حداکثر 15 روز از سال به وجود می آید سرمایه گذاری کلان کرد.

کمبود بودجه عمرانی در شهرداری اهواز

شهردار اهواز به کم بودن اعتبارات عمرانی شهر اهواز اشاره کرد و گفت: 60 درصد بودجه 200 میلیارد تومانی شهرداری اهواز به پرداخت حقوق پرسنل اختصاص دارد و تنها 20 میلیارد تومان یعنی 10 درصد آن به کارهای عمرانی اختصاص می یابد که این رقم برای کلانشهری مثل اهواز با این همه حجم عقب ماندگی ها بسیار پائین است ولی با این وجود کارهای عمرانی در این شهر از رشد قابل قبولی برخوردار است.

کاهش درآمد شهرداری به علت رکود ساخت و ساز

وی به معضل کاهش درآمدهای شهرداری در مدت اخیر اشاره کرد و گفت: هم اینک میزان ساخت و ساز به عنوان اصلی ترین محل کسب درآمد شهرداری اهواز در مقایسه با سال 1386 حدود 36 درصد است که شهرداری را با مشکل اساسی مواجه کرده زیرا که 60 درصد بودجه شهرداری اهواز از محل ساخت و ساز تامین می شود.

ادامه پاسخهای شهردار به سئوالات مطرح شده از سوی اعضای شورای به علت کمبود وقت به ساعت 10 صبح روز چهارشنبه موکول شد.