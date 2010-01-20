جانبازان مسجدسلیمانی صاحب سالن ورزشی می شوند

مدیرعامل این شرکت به خبرنگار مهر در مسجدسلیمان گفت: با توجه به نقش مهم و ویژه جانبازان در استقرار و تداوم استقلال و آزادی کشور سعی بر آن داریم با احداث و ایجاد امکانات رفاهی مناسب قسمت کوچکی از مجاهدت ها و ایثارگری آنها را جبران کنیم.



غلامحسین بابادی به اقدامات در دست اقدام این شرکت اشاره کرد و افزود: احداث یک باب سالن تیراندازی و سالن چندمنظوره ورزشی از جمله پروژه هایی است که در جهت رفاه این قشر در دست اقدام است.



وی سپس به تشریح جزییات این پروژه ها پرداخت و تصریح کرد: سالن تیراندازی مخصوص جانبازان و معلولین با 900 مترمربع مساحت و 600 متر مربع زیربنا در زمره یکی از پروژه های عمرانی و عام المنفعه این شرکت است.

وی اضافه کرد: این پروژه که با اعتبار 9 میلیارد ریالی شرکت ملی نفت ایران در حال اجرا است هم اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد و در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.



بابادی افزود: سالن ورزشی جانبازان و معلولان نیز یکی دیگر از پروژه های این شرکت است که در راستای هدف ذکر شده عملیات اجرایی آن در دهه مبارک فجر آغاز می شود.



وی ادامه داد: این سالن در زمینی به مساحت دو هزار و 500 متر مربع و هزار و 300 متر مترمربع زیربنا و اعتبار هفت میلیارد ریالی شرکت ملی نفت ایران ساخته می شود.



بابادی گفت: در این پروژه احداث یک باب سوله مشتمل بر دو بخش فرهنگی به مساحت 300 متر مربع و بخش ورزشی به مساحت هزار مترمربع پیش بینی شده است.



وی خاطرنشان کرد: در این پروژه ساخت سالن اجتماعات، ساختمان اداری، سالن ورزشی چند منظوره و سالن تیراندازی با شرایط منطبق بر نیازهای جانبازان پیش بینی شده است.