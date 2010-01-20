ایران خواهان اجرای کامل قراردادهای بین المللی در مرزهای خود با عراق است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار سرتیپ حسین ذوالفقاری شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف سفر خود به کرمانشاه، اظهار داشت: پیرو مذاکرات مقامات ارشد وزارت خارجه دو کشور ایران و عراق، نشستی بین فرماندهان مرزبانی و کلانتران مرزی دو کشور روز گذشته در مرز خسروی برگزار شد که طی آن موافقت نامه ای بین دو طرف به امضا رسید که بر اساس آن کمیته های مرزی فنی در حوزه های آبی و خشکی میان دو کشور تشکیل خواهد شد.

وی تجدید ساخت علائم مرزی میان دو کشور را یکی از ضرورتهای فعلی دانست و گفت: با توجه به از بین رفتن اغلب علائم مرزی بین دو کشور در این نشست مقرر شد تا بر مبنای قوانین و مقررات بین المللی، علائم مرزی در مرزهای دو کشور تجدید ساخت شوند چرا که هم اکنون در خیلی از نقاط مرزی، علائم مشخص و روشنی وجود ندارد، بنابراین لازم است در این زمینه هر چه سریعتر با حضور کارشناسان فنی دو کشور ساماندهی و به روز سازی انجام گیرد.

ستاد فرماندهی مرزبانی کشور تشکیل می شود

سردار ذوالفقاری به تشکیل ستاد فرماندهی مرزبانی استان‌های مرزی کشور در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری ستاد فرماندهی مرزبانی استان های مرزی تشکیل و بر اساس آن اداره مرزبانی کشور مستقل خواهد شد.

وی هدف از تشکیل ستاد فرماندهی مرزبانی کشور را تقویت مرزبانی های و افزایش امنیت مرزهای کشور عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون وضعیت امنیتی مرزهای کشور مطلوب است اما با تشکیل این ستاد قطعا امنیت در مرزهای کشور به میزان قابل قبولی تقویت خواهد شد.

فرمانده مرزبانی کشور در ادامه اعتبار مورد نیاز تشکیل ستاد مرزبانی را سه هزار و 400 میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: از کل این اعتبار تا کنون 168میلیارد تومان اختصاص یافته که امید می رود با رایزنی های که با نمایندگان مجلس به عمل آمده اعتبار مورد نیاز در این زمینه پیش بینی و تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه در این سفر از پاسگاه های مرزی استان کرمانشاه نیز بازدید داشته است، گفت: با بازدید از پاسگاه های مرزی استان از نزدیک با امکانات ، مشکلات و نیازهای آنها آشنا و راهکارهایی برای رفع برخی نواقص پیش بینی شد که امید می رود با همکاری مسئولان و نمایندگان استان به سرعت نسبت به رفع مشکلات اقدام شود.

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به وضعیت امنیتی استان کرمانشاه با وجود بیش از 350 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق گفت: با توجه به اقدامات ارزنده ای که جهت تامین مرزهای استان انجام گرفته خوشبختانه هم اکنون وضعیت امنیتی مرزهای این استان بسیار مطلوب است و یکی مرزهای امن کشور محسوب می شود.