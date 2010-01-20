نور رتبه چهارم آذین بندی شهرهای استان مازندران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در نور، عبدالله ملکی شامگاه سه شنبه در اولین جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی شهرستان نور گفت: این شهرستان به دلیل داشتن سواحل زیبا، جنگل، بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه، مناطق ییلاقی و جاذبه های بکر و دست نخورده همه ساله شاهد ورود سیل عظیمی از مسافران خصوصا در تسهیلات نوروزی است.

وی با انتقاد از برخی شهرداران در خصوص عدم نصب تابلوهای خوش آمدگویی در ابتدای ورودی شهرها، افزود: از زمان تصدی مسئولیت هستم در شهرستان چنین تابلوهایی را ندیدم و شهرداران باید نسبت به نصب تابلوها جهت خوش آمدگویی و معرفی شهرها برای مسافران هرچه زودتر اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های مرتبط با ستاد تسهیلات سفر نوروزی از هم اکنون باید تمهیدات لازم را جهت پذیرایی هرچه بهتر از میهمانان فراهم آورند، تاکید کرد: دستگاه های امدادی و خدماتی چون اورژانس، هلال احمر، گاز، آب، برق و مخابرات نیز باید در این ایام آمادگی کامل برای امدادرسانی و خدمت دهی در صورت نیاز داشته باشند.

ملکی ادامه داد: مدیران امر عملیات اجرایی آذین بندی خیابانها، معابر، گل کاری، برطرف کردن چاله و چوله های خیابانها را شروع کنند.

وی گفت: شهرستان نور از لحاظ تراز آذین بندی شهرها رتبه چهارم را در سطح استان داراست.

فرماندار نور بر فعال سازی دستگاه های خودپرداز بانکها در ایام تعطیلات تاکید کرد و بیان داشت: مدیران شعب بانکها از امروز باید نسبت به برنامه ریزی منظم جهت فعال بودن دستگاه های خودپرداز به طور شبانه روزی در ایام تعطیلات اقدام کنند تا مهمانان دچار این نوع مشکل نشوند.

وی با اشاره به اهمیت پارک جنگلی نور به عنوان بزرگترین پارک جنگلی خاورمیانه که مسافران زیادی را در تمام تعطیلات سال به خود جذب می کند، گفت: پاکسازی پارک جنگلی، تخلیه فاضلاب، ایجاد محل شرب آب و نصب تابلو و نیز آذین بندی تنها مسجد این پارک باید سریعتر صورت گیرد.

وی به تاکید استاندار مازندران در خصوص رعایت نظافت عمومی شهرها اشاره کرد و بیان داشت: شهرداران و مسئولان دستگاه های امر نظافت عمومی و ظاهر شهرها را جدی بگیرند.

براساس آمار سالانه بیش از 10 میلیون مسافر به شهرستان نور سفر می کنند.