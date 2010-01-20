وضعیت مطبوعات بهتر شده است / جزئیاتی جدید از جایزه کتاب سال

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد ظهر دیروز در یک نشست خبری برنامههای وزارتخانه متبوعش را برای دهه فجر امسال تشریح کرد.
وی دهه فجر را "پردهبرداری از رخسار سینما، تئاتر و هنر ایران اسلامی" دانست و گفت: مهمترین کارهایی که در این ایام انجام میشود، جشنوارههایی است از قبیل فیلم، شعر، موسیقی و هنرای تجسمی فجر و البته تعدد این جشنوارهها به این معنی نیست که نگاه ما کمی است بلکه ما به توسعه کیفی هم اهمیت میدهیم.
جزئیاتی جدید از جایزه کتاب سال
حسینی در ادامه به این جشنوارهها و جوایز پرداخت و افزود: امسال 18 هزار و 469 عنوان کتاب توسط 1256 استاد و پیشکسوت دانشگاه و حوزه در 66 گروه، داوری شد و تاکنون هم 33 برگزیده و 37 تقدیری داشته است.
وزیر ارشاد اضافه کرد: در کنار آن جایزه جهانی کتاب سال را در حوزه مطالعات ایران و اسلام برگزار میکنیم که تاکنون حدود 200 کتاب از ایرانیان خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
حضور 10 شاعر خارجی پارسیگوی در جشنواره شعر فجر
وی سپس به چهارمین جشنواره شعر فجر پرداخت و گفت: حدود 12 هزار قطعه شعر از بالغ بر 600 شاعر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است. امسال همچنین 10 شاعر پارسیگوی در جشنواره شعر فجر حضور دارند که این کار مقدمهای است برای حضور بیش از 150 شاعر خارجی در "همایش تعامل شاعران ایران و جهان" در اردیبهشتماه سال 89.
سفر یک گروه موسیقی ایرانی به کشورهای اروپایی برای اجراء سمفونی صلح و امید
حسینی در ادامه گریزی به جشنواره موسیقی فجر نیز زد و از حضور گروهی از موسیقدانان ایرانی در کشورهای اروپایی در روزای آتی خبر داد افزود: روز جمعه هفته جاری برای اولین بار گروهی متشکل از 135 نفر از آهنگسازان ایرانی با سفر به کشورهای بلژیک، سوئیس، هلند، فرانسه و آلمان سمفونی صلح و امید را اجراء خواهند کرد.
وزیر ارشاد ادامه داد: 18 گروه خارجی تقاضای شرکت در جشنواره موسیقی فجر را ارائه کردهاند و البته ما تاکید داریم که حضور هنرمندان شهرستانی پررنگتر باشد.
وی درباره جشنواره تئاتر فجر نیز گفت: درخواست 140 گروه تئاتری شامل 20 گروه خارجی و 120 گروه ایرانی برای حضور در جشنواره امسال پذیرفته شده و هشتم بهمن اختتامیه بخش ایرانی و 11 بهمن اختتامیه بخش بینالمللی جشنواره است. همچنین قرار است 15 کتاب شامل گزیده آثار برتر بعداً منتشر شود.
حتی اعضاء سفارت ایران در ترکیه هم "گولپینارلی" را نمیشناسد!
حسینی همچنین به اشاره به سفر اخیرش به ترکیه، به بحث مصادره مشاهیر ایرانی توسط دیگر کشورها پرداخت و یادآور شد: در آنجا (یکی از شهرهای ترکیه) بر سر مزار عبدالباقی گولپینارلی (شاعر فارسی گوی) رفته بودیم و از اینکه او آنجا مهجور مانده و حتی اعضاء سفارت ایران او را نمیشناسند، متاسف شدیم.
وی افزود: ما شخصیتهایی داریم که حتی از شهرستان خود خارج نشدهاند و به جای دیگری مسافرت نکردهاند مانند حافظ که از شیراز حتی به یزد هم نرفت و برگردد اما میبینیم که بعضی کشورها میخواهند اینگونه مشاهیر را برای خود مصادره کنند.
حسینی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برنامههای وزارت ارشاد برای توجه به فرهنگ به لحاظ زیرساختها و ساخت سالنهای نمایش فیلم و تئاتر، گفت: اخیراً متنی را با عنوان "فرهنگ و هنر متعالی" به مجلس دادهایم و همچنین در بودجه سال 89 توجه مضاعفی به مسائل فرهنگ و هنر چه به لحاظ سختافزاری و چه به لحاظ نرمافزاری صورت گرفته است.
وزیر ارشاد در عین حال با بیان اینکه "وزارت ارشاد تنها زمینه ساز توسعه فرهنگی است و بقیه کارها را باید خود اهالی فرهنگ انجام دهند" تاکید کرد: ما در 10 سفر استانی که تاکنون رفتهایم برای هر استان 100 میلیارد تومان اختصاص دادهایم که این رقم قابل توجهی است، در دهه فجر امسال 55 کتابخانه عمومی و همچنین نخستین مجتمع فرهنگی دیجیتال کشور در اصفهان افتتاح خواهد شد.
وی سپس خطاب به خبرنگاری که سوال اخیر را پرسید، گفت: چطور شما اینها را نمیبینید و کِی در گذشته اینقدر به مسائل فرهگی بها داده میشد؟
نظر وزیر ارشاد درباره برخوردهای اخیر با مطبوعات
حسینی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برخوردهای اخیر با مطبوعات افزود: هیئت نظارت بر مطبوعات یک هیئت دولتی نیست؛ افرادی از مجلس، دولت، قوه قضائیه، حوزه علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن عضویت دارند. ممکن است ما در یک مورد خاصی موافق نوعی برخورد خاص نباشیم اما چون رای گیری میشود، ممکن است رای موافق رای ما کم باشد.
وزیر ارشاد رای روز گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات را در خصوص توقیف نشریات همت، فرهنگ آشتی و موج اندیشه از این دست برشمرد.
وی ادامه داد: بعضی از نشریاتی هم که اخیراً متوقف شدهاند، کاری به دولت نداشتهاند و به دیگران پرداختهاند و به همین خاطر جاهای دیگر مثل دادستانی زودتر از ما وارد عمل میشوند و کار قانونی خود را انجام میدهند؛ به هر حال در هیج کجای دنیا اجازه نمیدهند که افراد به دروغ مطالبی را در نشریات بیان کنند.
حسینی گفت: اخیراً 5 نفر از آقایان لندننشین و پاریسنشین اطلاعیه دادهاند و گفتهاند که نظام جمهوری اسلامی، جائرانه است؛ مسلم است اگر بعضی روزنامهها در داخل کشور مواضع آنها را منعکس کنند، ما برای انها کف نمیزنیم و آنها را تشویق نمیکنیم.
به گزارش مهر ، وزیر ارشاد در عین حال نگاه این وزارتخانه را در قبال مطبوعات "حمایتی" توصیف کرد و با طرح این پرسش که "مگر در این 5- 4 ماهی که من بودهام، چند نشریه توقیف شده است؟" گفت: حدود 150 مورد مجوز نشریه در چند ماه اخیر صادر شده است.
وی دولت دهم را دولتی که آماج بیسابقه ترین هجمهها در میان دولتهای بعد از انقلاب قرار گرفته، عنوان کرد و افزود: دستگاههای دولتی میآیند از ما گلایه میکنند که چرا جوابیهشان در روزنامهها منتشر نمیشود، این حق طبیعی هر فرد و ارگانی است که اگر احساس میکند حقش ضایع شده، نسبت به احقاق آن اقدام و اعلام موضع کند.
وضع مطبوعات بهتر شده است
حسینی تاکید کرد: ما بیشترین تعامل را با مطبوعات انجام دادهایم و ادعا میکنیم وضع مطبوعات ما نسبت به چند ماه گذشته بهتر شده است که بخشی از این بهبود به تعامل نزدیک معاونت مطبوعاتی و وزارت ارشاد با مدیران مسئول روزنامهها و بخشی نیز به تذکراتی برمیگردد که در این مدت دریافت کردهاند.
خبرنگاران خارجی میتوانند راهپیمایی 22 بهمن را پوشش دهند
وزیر ارشاد در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حضور خبرنگاران رسانههای خارجی در ایران برای انعکاس راهپیمایی 22 بهمن نیز گفت: خبرنگاران کشورهای مختلف در ایران دفتر نمایندگی دارند و امسال هم میتوانند به پوشش خبری برنامههیا دهه فجر بپردازند اما ما انتظار داریم که رسالت خبری خودشان را انجام دهند و اگر بخواهند مثل گذشته تحت پوشش خبرنگار برای اقدامات دیگری مثل تظاهرات حضور یابند، با آنها برخورد میشود.
نظر شما