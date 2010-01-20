به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه نشست مدیران‌کل استانها، رؤسای ادارات و مسئولان نمایندگیهای شهرستانهای سازمان تبلیغات اسلامی آمده است : بیش از سیزده قرن از حماسه عظیم عاشورا می‌گذرد. پاسداران حریم ولایت با افتخار پرچم آن را به دوش کشیده و در راه حفظ آن از هرگونه جانفشانی دریغ نکرده‌اند. اگر چه امویان و اموی‌اندیشان دیروز و امروز بسی کوشیدند تا عاشورا از صفحه تاریخ پاک و یا مورد تحریف قرار دهند اما سرانجام خود آنها محو شده و صفحه تاریخ عاشورا همچنان گشوده ماند.

در هر عصر و زمان از مکتب عاشورا درس ولایتمداری و شهادت‌طلبی و بصیرت دینی آموخته می‌شود اما صد حیف که عده‌ای آن را نخواندند و دسته‌ای فقط بر آن گریستند و گروهی نیز آن را وسیله کسب و درآمد خویش قرار دادند. اگر چه بازشناسی فلسفه قیام اباعبدالله‌ الحسین (ع) و شناخت و تبیین همه‌جانبه حماسه عاشورا و صیانت از آن یک وظیفه دینی و ضرورت تاریخی است.

ما شرکت‌کنندگان در همایش مدیران‌کل استانها و رؤسای ادارات و مسئولان نمایندگی‌ شهرستانهای سازمان تبلیغات اسلامی، در شهر قم موارد ذیل را به عنوان بیانیه این گردهمایی بزرگ اعلام می‌داریم:

تجدید بیعت با مقام معظم رهبری رهبری

اصل مترقی "ولایت فقیه" را که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) هدیه الهی و استمرار رسالت نبوی و علوی در عصر غیبت است به‌عنوان مترقی‌ترین و باعزت‌ترین اصل نظام اسلامی و قانون اساسی و میثاق ملی و اسلامی می‌دانیم؛ لذا ضمن حراست و حفاظت از این میراث گرانبهای امام (ره)، بدینوسیله اعلام می‌داریم تبلور عینی و مصداق اتم و اکمل آن در این عصر، تنها تحت لوای حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بوده و بار دیگر با معظم‌له تجدید پیمان خواهیم داشت تا در اجرای فرامین و رهنمودهای ایشان نهایت سعی و تلاش خویش را به کار بندیم.

حرکت باشکوه مردم در خلق حماسه عظیم 9 دی 88 در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه و رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای موجب سرافکندگی و خواری و ذلت دشمنان معاند نظام به سرکردگی استکبار جهانی شد. ضمن تقدیر از حرکت الهی مردم و شکرگزاری به درگاه باعظمتش از همه مسئولان احزاب و گروه‌ها درخواست می‌کنیم خود را با این حرکت عاشورایی همسو کرده و از تلاش بی‌وقفه در خدمت به این مردم دریغ نکنند.

عزت و سرافرازی روزافزون جامعه اسلامی را در گرو اجرای احکام نورانی اسلام و پیروی عملی از سیره پیامبر اعظم (ص) و تحقق عملی آرمان حضرت امام خمینی (ره) و شهدای به خون خفته و تبعیت از منویات و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری دانسته و از همه مسئولان قوای سه‌گانه، نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط خواستار عینیت بخشیدن آن درجای جای جامعه و زوایای مختلف زندگی فردی و اجتماعی آحاد ملت هستیم.

با توجه به رهنمود حکیمانه مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به "سال اصلاح الگوی مصرف" حسب مسئولیت خویش بر خود لازم دانسته تمام توان خویش را در ترویج، تبلیغ و هدایت مردم به اصلاح الگوی مصرف به کار بسته و از همه علما و مبلغان، اندیشمندان و محققان، اربابان جراید و رسانه‌های جمعی انتظار می‌رود در ترویج و تبلیغ و تبیین ضرورت اصلاح الگوی مصرف تلاش مضاعف مبذول داشته و از همه مسئولان و کارگزاران نظام و عموم مردم عزیز ایران درخواست می‌شود اصلاح الگوی مصرف را نصب‌العین برنامه‌های خویش قرار دهند.

تأمین امنیت اجتماعی

رشد روز افزون ابتذال فرهنگی و مفاسد اجتماعی و مظاهر طاغوتی موجبات نگرانی عمومی مؤمنین و مؤمنات و دلسوزان جامعه را فراهم کرده است. از دولت و مجلس اصولگرا انتظار می‌رود نسبت به تأمین امنیت اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز اجرایی کردن اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تلاش ویژه مبذول داشته و از مسئولان نظامی و انتظامی خواستار برخورد قاطع با عوامل فساد و تباهی می‌باشیم.

برخورد قاطع با مروجان خرافات

با توجه به اینکه یکی از توطئه‌های استکبار جهانی تحریف دین و رواج خرافات و موهومات است؛ لذا ضمن اعلام بیزاری از این گونه حرکات، از علما، مبلغان و محققان انتظار می‌رود نسبت به افشاگری و اطلاع‌رسانی آن به مردم به‌ویژه نسل جوان اهتمام داشته و از دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی برخورد قاطع با عوامل آن‌ها مورد انتظار است.

حق دستیابی به فناوری هسته‌ای

دستیابی به فناوری هسته‌ای حق مسلم ملت رشید و فهیم و هوشمند ایران اسلامی و ره‌آورد نظام دینی است که موجبات عزت، استقلال و سرافرازی ملت ایران را فراهم کرده، ضمن تأیید سیاست‌ فعالانه‌ دولت محترم، برخورد دوگانه غرب را محکوم و خواستار مقاومت و ایستادگی غیرتمندانه در مقابل زیاده‌خواهی و کینه‌توزی غرب و دشمنان انقلاب و اسلام هستیم.

حسب نگرش دینی و مواضع صائب معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و تأکید مکرر مقام معظم رهبری، آمریکا را «ام‌الفساد قرن» و سمبل شرارت در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی دانسته و سیاست جنگ‌طلبانه، سلطه‌جویانه، اسلام‌ستیزی و کشتار بی‌رحمانه مسلمانان را در جای جای کره زمین محکوم کرده و عزت، سرافرازی، پیشرفت و حیات جامعه را در گرو ایستادگی انقلابی در مقابل این اهریمن جهان‌خوار می‌دانیم.

با توجه به حمایت مکرر مقام معظم رهبری از دولت دهم، بدینوسیله ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات ارزشمند ریاست محترم جمهور و دولت خدمتگزار، به پیروی از رهنمود مقام معظم‌ رهبری، خواستار رفع محرومیت از چهره فرهنگی کشور، به‌ویژه امور دینی هستیم.

در پایان و با عنایت به رهنمود اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد فضای مناسب جهت خدمت مسئولان نظام و پرهیز از تهمت و شایعه و ایجاد بدبینی، تمام سعی و تلاش خویش را برای ایجاد فضای همدلی و صمیمیت مصروف داشته و از مسئولان محترم، احزاب و گروه‌ها و آحاد جامعه مشفقانه درخواست می‌کنیم در تحقق این رهنمود حکیمانه و مدبرانه‌ مقام معظم رهبری، نهایت اهتمام را مبذول کنند.