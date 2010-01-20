علیاصغر شیرزادی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کارهای ادبی جدیدش گفت: یک رمان به نام "دوان دوان میآیند" در دست نگارش دارم که تا نوروز به مرحله اجرای دوم آن میرسم و احتمالاً بیش از 200 صفحهای خواهد شد.
وی ادامه داد: تِم این رمان به روزنامهنگاری و تجربیات خودم از این عرصه برمی گردد. البته این رمان یک اثر اجتماعی نیست چرا که من اصولاً اجتماعینویس نیستم. تکیهگاه مفهومی و اندیشهای این اثر به فعالیتعایم در عرصه روزنامهنگاری مرتبط است.
این نویسنده در پاسخ به این پرسش که "شما پیش از این مجموعه دستانی با نام "آنها دوان دوان میآیند" در دست نگارش داشتید دلیل شباهت نام این دو اثر چیست؟" بیان کرد: چندی پیش یک مجموعه داستان با نام موقت "آنها دوان دوان میآیند" نوشته بودم که نام آن را تغییر دادهام.
شیرزادی درباره این مجموعه داستان توضیح داد: ابتدا 12 داستان در آن مجموعه گرد هم آمده بود که سپس دو داستان دیگر به آن افزودم و در حال حاضر کتاب با 14 داستان آماده تحویل به ناشر است و نام آن را هم "بیچتر و کلاه زیر باران" خواهم گذاشت که این نام برگرفته از یکی از داستانهای مجموعه است.
نویسنده کتاب "هلال پنهان" در پایان گفت: تعدادی از داستانهای این مجموعه پیش از این در نشریات چاپ شده البته از داستانهای این مجموعه چندتایی را هم برای چاپ در نشریات نداده بودم و در این کتاب برای نخستینبار منتشر میشوند.
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