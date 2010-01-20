عرضه اینترنتی همه منابع کتابخانه مجلس

احسان شکراللهی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: به مناسبت میلاد امام محمد باقر (ع) بخشی از گنجینه کتب خطی و چاپی‌مان را که تا پیش از این کمتر در دسترس عموم بود، به صورت اینترنتی و در قالب فایل‌های pdf به اشتراک عام گذاشتیم.

وی افزود: این حرکت در راستای دیجیتال‌سازی منابع کتابخانه مجلس صورت می‌‌گیرد و همانطور که گفتم ویژگی‌اش این است که در در فرمتی که خیلی جاگیر نیست و به صورت رایگان از طریق پست الکترونیکی به نشانی ia@ical.ir در اختیار عموم متقاضیان قرار می‌گیرد.

شکراللهی درباره تمهیدات اندیشیده شده برای رعایت حق کپی رایت این آثار هم گفت: این منابع دو دسته‌اند؛ یک سری که توسط خود کتابخانه مجلس تهیه و چاپ شده‌اند که حق کپی رایت آنها مال خودمان است و سری دیگر که از آن نویسندگان و پدیدآورندگان است که حتماً حق کپی رایت آنها پرداخت می‌شود و بعداً در اینترنت به اشتراک گذاشته می‌شوند.

این مقام مسئول در کتابخانه مجلس اضافه کرد: علاوه بر این ما همه نسخ خطی موجود کتابخانه را می‌توانیم به صورت اینترنتی برای عموم عرضه کنیم چون مشمول قانون کپی رایت نمی‌شوند.

وی در پایان گفت: به میمنت میلاد امام محمد باقر (ع) کار انتشار اینترنتی منابع کتابخانه مجلس را از روز گذشته (29 دیماه) و با عرضه دیجیتالی دیوان حسن کاشی - که دربردارنده متونی از ائمه معصومین (ع) است - آغاز می‌کنیم و پیش‌بینی‌مان این است هر روز یک کتاب را در اختیار درخواست کنندگان قرار دهیم.