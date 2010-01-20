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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۸:۵۳

پیوند نای مصنوعی به انسان تا 22 بهمن/ موفقیت کشور در پیوند کبد و ریه

پیوند نای مصنوعی به انسان تا 22 بهمن/ موفقیت کشور در پیوند کبد و ریه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از پیوند موفقیت آمیز کبد و ریه در این دانشگاه خبر داد و گفت: نتایج پیوند نای مصنوعی که توسط یکی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تولید شده است بر روی انسان نیز در دهه فجر امسال اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا رزاقی در جمع خبرنگاران با اشاره به موفقیتهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در توسعه فناوریهای نوین در درمان بیماریها گفت: پیوند نای مصنوعی تاکنون بر روی حیوان با موفقیت انجام شده و برای اولین بار تا 22 بهمن امسال بر روی انسان نیز انجام می شود.

وی با بیان اینکه نتایج پیوند نای مصنوعی بر روی انسان تا دهه فجر امسال اعلام می شود، گفت: نای مصنوعی توسط یکی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساخته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: پیوند دو ریه نیز به صورت کامل و با موفقیت بر روی یک نوجوان انجام شد. 

وی با اشاره به فعالیت های دانشگاه در خصوص پیوند کبد نیز گفت: پیوند کبد نیز در مرکز پزشکی آموزشی آیت الله طالقانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. در این مرکز تا کنون سه پیوند کبد صورت گرفته که تنها یک مورد موفقیت آمیز نبوده است.

رزاقی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 40 نفر در لیست انتظار پیوند کبد هستند که امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر این بیماران را نیز تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به استفاده از تجریبات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه پیوند کبد خاطرنشان کرد: تاکنون عمده پیوند کبد با تلاش پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام می شد که ما با استفاده از تجربیات آنها توانستیم پیوند کبد را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز فعال کنیم.

کد مطلب 1020458

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