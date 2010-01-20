اولویتها و محدودیتهای همکاریهای علمی بین المللی ایران

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کشورهایی که ایران با آنها همکاری علمی ندارد افزود: تقریبا همکاری علمی به جز با رژیم صهیونیستی با سایر کشورها برای ما منعی ندارد و اگر در چارچوب منافع نظام باشد همکاری در قالب رفت و آمدهای علمی و حضور اساتید، تبادل استاد و دانشجو با تمام کشورها صورت می گیرد.

عدم اعزام دانشجو به کشورهای انگلیس، کانادا و آمریکا به معنای قطع همکاری علمی نیست

وی همچنین با اشاره به ممنوعیت در اعزام دانشجو به کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان اظهار داشت: ضرورتا عدم اعزام دانشجو به کشورهای انگلیس، کانادا و آمریکا به معنای قطع همکاری علمی نیست و همکاریهای علمی با این کشورها در قالبهای دیگری انجام می شود.

رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم از مقولات همکاری علمی با کشورهای خارجی را انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک، کنفرانس ها و سمینارها دانست.

کشورهای منطقه در اولویت همکاریهای علمی

وی درباره اولویت وزارت علوم برای همکاری علمی با کشورهای خارجی به مهر گفت: همکاری علمی دانشگاهها با کشورهای منطقه در اولویت همکاریهای علمی وزارت علوم قرار دارد.

قربانی با تأکید بر اینکه ما به علم جهانی نگاه می کنیم، گفت: نگاه ابزاری به علم را قبول نداریم و همکاری با دانشگاههای آمریکا نیز در چارچوب نیازها و با وحدت رویه و هماهنگی انجام می شود.