فرانسه بر ضد مرورگر اینترنت اکسپلورر

به گزارش خبرگزار مهر، مرکز کارشناسان پاسخ و حل حملات انفورماتیکی دولت فرانسه به شهروندان این کشور توصیه کرد که تا روشن نشدن وضیعت حفره جدید در سیستم امنیتی مرورگر اینترنت اکسپلورر از مرورگرهای دیگر استفاده کنند.

در روزهای اخیر اظهاراتی از سوی نهادهای امنیتی کشورها بر ضد مرورگر مایکروسافت ارائه می شود به طوری که روز دوشنبه سازمان فدرال امنیت فناوری اطلاعات در گزارشی نشان داد که یک حفره در سیستم امنیتی اینترنت اکسپلورر به وجود آمده است که حملات و نصب برنامه های مخرب را در رایانه هایی که با سیستم عامل ویندوز عمل می کنند از طریق یک کد دستکاری شده در یک سایت ویژه امکانپذیر می کند.

همچنین شرکت امنیت انفورماتیکی مک آفی نیز اعلام کرد که حملات سایبری که هفته گذشته بر روی سایت گوگل چین انجام شد از طریق مرورگر اینترنت اکسپلورر مایکروسافت اتفاق افتاده است.

اکنون نوبت به این سازمان فرانسوی است که خبر از خطرناک بودن نسخه های 6، 7 و 8 این مرورگر می دهد.

معرفی این حفره به عنوان یک مشکل امنیتی خطرناک از سوی این سازمانها در شرایطی انجام می شود که مایکروسافت تنها تائید کرد که یک حفره ضعیف در این مرورگر ایجاد شده که حملات اخیر به گوگل را برانگیخته است.

براساس گزارش وب نیوز، غول نرم افزاری دنیا اظهار داشت که برای جلوگیری از فعال شدن این حفره ها کاربران به راحتی می توانند در زمان جستجوی آنلاین گزینه های محافظت از مرورگر را در درجه "بالا" قرار دهند.

این درحالی است که هم مقامات آلمانی و هم فرانسوی به شدت در مقابل مایکروسافت قرار گرفته اند و از شهروندان خود می خواهند که از مرورگرهای دیگر استفاده کنند.