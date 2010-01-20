علی لاریجانی برای انجام سفری سه روزه وارد اراک شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان مرکزی، علی لاریجانی پس از ورود به شهرستان اراک مورد استقبال امام جمعه، استاندار و جمعی از مقامات استان مرکزی قرار گرفت.

لاریجانی پس از مراسم استقبال بلافاصله راهی گلزار شهدای شهرستان اراک شد و با نثار گل و قرائت فاتحه بر مزار شهیدان بار دیگر با آرمانهای مقدس شهدا تجدید میثاق کرد.

رئیس مجلس قرار است پس از سخنرانی در جمع مردم اراک، دانشجویان و اقشار فرهیخته این شهر به سایر شهرستانهای استان مرکزی سفر کرده و ضمن بازدید از شرایط و امکانات این شهرستانها با مردم این شهرستانها دیدار و با آنها به گفتگو بنشیند.

سفر رئیس قوه مقننه روز جمعه با سفر به شهرستان ساوه و شرکت در نماز جمعه این شهر به پایان خواهد رسید.