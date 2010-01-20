مانیتور جایگاههای CNG در دستور کار / تقویت CNG و LPG در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در حاشیه افتتاح اولین مرکز راهبری و پژوهشی CNG کشور در جمع خبرنگاران با تاکید بر تصویب و اعلام نهایی سبد سوخت کشور از سوی دولت افزود: طبق این مصوبه مقرر شده است 70 تا 75 درصد سوخت تا 5 سال آینده یعنی تا سال 1393 به بخش گازوییل و بنزین و 25 تا 30 درصد نیز به انواع گازها، سوخت های هیبریدی و برقی اختصاص پیدا کند.

وی به تقویت CNG و LPG در کشور تاکید کرد و اظهار داشت:‌ در حال حاضر کشورها و کارخانجاتی ایجاد شده اند که قادرند تا 90 درصد تجهیزات مورد نظر در زمینه CNG را تامین کنند که امیدواریم این میزان به 100 درصد افزایش یابد.

رویانیان با اشاره به راه اندازی مرکز راهبری و پژوهشی CNG در پارک علم و فناوری پردیس ادامه داد:‌ ما امیدواریم که فعالیت این شرکتها توسعه یابد و ما نیز بتوانیم با حمایتهایی که از این شرکتها به عمل می آوریم قادر باشیم در آینده کلیه جایگاههای CNG کشور را به صورت آنلاین مونیتور کنیم.

رئیس ستاد سوخت و حمل و نقل کشور مدیریت را یکی از مشکلات جایگاههای CNG نام برد و خاطرنشان کرد: بهبود حوزه مدیریت جایگاهها نیاز به شبکه و سامانه ای دارد که با ایجاد کنترل مرکزی قادر باشد خدمات و تسهیلات مورد نظر را سریع و آسان در سراسر کشور به مردم ارائه دهد.

رویانیان همچنین با تاکید بر اینکه جایگاه های CNG و بنزین به طور 100 درصد کار نمی کنند، اضافه کرد: به طور میانگین جایگاههای سوخت 80 درصد فعالیت می کنند که باید هرچه سریعتر نسبت به بهبود این امر اقدام شود.

وی نگهداری و کنترل جایگاهها را از عوامل مهم در استفاده نشدن ظرفیتهای جایگاه ها ذکر کرد و ادامه داد: پس از احداث و ایجاد جایگاهها نیاز به سامانه کنترل داریم که تا پیش از این بر عهده سازمان تولید و پخش فرآورده های نفتی بوده است ولی با راه اندازی جایگاههای CNG این بخش به شرکت گاز محول شد که با توجه به سابقه دو ساله شرکت گاز این نقص به وجود آمد.

رویانیان ادامه داد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت این دو بخش در هم ادغام شد و جایگاههای CNG به شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی واگذار شد تا این نقیصه برطرف شود.