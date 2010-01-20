  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳۰ دی ۱۳۸۸، ۸:۵۱

مانیتور جایگاههای CNG در دستور کار / تقویت CNG و LPG در کشور

مانیتور جایگاههای CNG در دستور کار / تقویت CNG و LPG در کشور

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تاکید بر اینکه جایگاههای CNG و بنزین صد در صد کار نمی کنند، گفت: امیدواریم با راه اندازی مرکز راهبری و پژوهشی CNGدر پارک علم و فناوری پردیس بتوانیم با حمایتهای لازم در آینده کلیه جایگاههای CNG را به صورت آنلاین مونیتور کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در حاشیه افتتاح اولین مرکز راهبری و پژوهشی CNG کشور در جمع خبرنگاران با تاکید بر تصویب و اعلام نهایی سبد سوخت کشور از سوی دولت افزود: طبق این مصوبه مقرر شده است 70 تا 75 درصد سوخت تا 5 سال آینده یعنی تا سال 1393 به بخش گازوییل و بنزین و 25 تا 30 درصد نیز به انواع گازها، سوخت های هیبریدی و برقی اختصاص پیدا کند.

وی به تقویت CNG و LPG در کشور تاکید کرد و اظهار داشت:‌ در حال حاضر کشورها و کارخانجاتی ایجاد شده اند که قادرند تا 90 درصد تجهیزات مورد نظر در زمینه CNG را تامین کنند که امیدواریم این میزان به 100 درصد افزایش یابد.

رویانیان با اشاره به راه اندازی مرکز راهبری و پژوهشی CNG در پارک علم و فناوری پردیس ادامه داد:‌ ما امیدواریم که فعالیت این شرکتها توسعه یابد و ما نیز بتوانیم با حمایتهایی که از این شرکتها به عمل می آوریم قادر باشیم در آینده کلیه جایگاههای CNG کشور را به صورت آنلاین مونیتور کنیم.

رئیس ستاد سوخت و حمل و نقل کشور مدیریت را یکی از مشکلات جایگاههای CNG نام برد و خاطرنشان کرد: بهبود حوزه مدیریت جایگاهها نیاز به شبکه و سامانه ای دارد که با ایجاد کنترل مرکزی قادر باشد خدمات و تسهیلات مورد نظر را سریع و آسان در سراسر کشور به مردم ارائه دهد.

رویانیان همچنین با تاکید بر اینکه جایگاه های CNG و بنزین به طور 100 درصد کار نمی کنند، اضافه کرد: به طور میانگین جایگاههای سوخت 80 درصد فعالیت می کنند که باید هرچه سریعتر نسبت به بهبود این امر اقدام شود.

وی نگهداری و کنترل جایگاهها را از عوامل مهم در استفاده نشدن ظرفیتهای جایگاه ها ذکر کرد و ادامه داد: پس از احداث و ایجاد جایگاهها نیاز به سامانه کنترل داریم که تا پیش از این بر عهده سازمان تولید و پخش فرآورده های نفتی بوده است ولی با راه اندازی جایگاههای CNG این بخش به شرکت گاز محول شد که با توجه به سابقه دو ساله شرکت گاز این نقص به وجود آمد.

رویانیان ادامه داد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت این دو بخش در هم ادغام شد و جایگاههای CNG به شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی واگذار شد تا این نقیصه برطرف شود.

کد مطلب 1020473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها