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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۹:۳۴

گزارش خبری مهر /

کتاب بهانه‌ای برای بهبود رابطه ایران و مصر / نتایج فرهنگی سفر لاریجانی

کتاب بهانه‌ای برای بهبود رابطه ایران و مصر / نتایج فرهنگی سفر لاریجانی

سفر اخیر لاریجانی رئیس مجلس ایران به مصر غیر از آنکه در عرصه سیاسی نشانگر یک تحول در مناسبات دو کشور بود، آثار فرهنگی قابل توجهی نیز به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سفرلاریجانی به مصر برای شرکت در نشست اتحادیه بین المجالس اسلامی و دیدار با مقامات این کشور، بازتاب گسترده ای در حوزه سیاست داشت با این حال نتایج فرهنگی این سفر تا کنون پوشیده مانده بود.

نکته جالب آنکه لاریجانی در این سفر تعداد معتنابهی نیز کتاب و اقلام فرهنگی با خود به مصر برده بود.

وی علاوه بر رهبران سیاسی مصر، به دیدار شماری از فرهیختگان این کشور از جمله رئیس دانشگاه الازهر، حسنین هیکل، فهمی هویدی و شماری دیگر از اندیشمندان مشهور مصری رفت.

رئیس مجلس ایران همچنین نزدیک به 30 کارتن کتاب از تولیدات فرهنگی کشورمان را که به زبان عربی ترجمه شده بود، همراه خود به مصر برد و به رسم هدیه به شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی این کشور تقدیم کرد.

از سوی دیگر، حضور حجت الاسلام و المسلمین معراجی از اعضای هیئت امناء کتابخانه مجلس سبب شد تا شمار زیادی از کتاب‌های منتشر شده در مصر برای کتابخانه مجلس و برخی از مراکز فرهنگی دیگر خریداری شود.

معراجی در این سفر چهارروزه، با صرف وقت در کتابفروشی‌های معروف مصری از جمله انتشارات مدبولی توانست 28 کارتن کتاب که به تقریب حاوی نزدیک به 1000 مجلد بود، برای کتابخانه های داخل کشور خریداری کند.

از میان این آثار 260 مجلد کتاب برای کتابخانه مجلس بود که بیشتر آنها در زمینه حقوق، مسائل جهان اسلام و نیز پژوهشهای قرآنی، ادبی و تاریخی بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر با حسنی مبارک، رئیس‌ جمهور مصر و جمعی از مقامات و اندیشمندان مصری دیدار و در  نشست کمیته اصلاح اساسنامه اتحادیه بین المجالس اسلامی شرکت کرد.

کد مطلب 1020474

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