آمار متناقض قربانیان آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین اخبار مربوط به قربانیان آلودگی هوا به چند روز گذشته باز می گردد که طی آن دو خبر متناقض از قول دو مدیر شهری و کشوری در خصوص مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا اعلام شد که نشان دهنده نبود اطلاعات کافی در این بخش است.

در اولین مورد ولی الله فرزانه معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به رشد روزافزون آلودگیهای صنعتی در جامعه از مرگ سالانه پنجهزار ایرانی در اثر آلودگی هوا خبر داد و گفت: " سالانه پنجهزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند که این آمار در جهان سه میلیون نفر در سال است." اما به فاصله یکروز پس از انتشار این خبر رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه 13 شهرداری تهران درحاشیه برگزاری نخستین مانور مدیریت بحران آلودگی هوا از مرگ سالانه پنجهزار تهرانی در اثر آلودگی هوا خبر داد و گفت: " آمارها نشان می‌دهد سالانه پنجهزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا کشته می‌شوند."

موضوع آلودگی هوا و ارتباط مستقیم آن بر افزایش انواع بیماریهای جسمی، روحی و روانی، مسئله ای نیست که بتوان آن را منکر شد و نادیده گرفت

جالب است بدانیم که این مدیر شهری در تهران آمار مرگ و میرهای جهانی را حدود 5/4 میلیون نفر اعلام کرده است که در این بخش نیز تفاوتها مشهود است. این اظهارات در شرایطی رخ می دهد که موضوع آلودگی هوا و ارتباط مستقیم آن بر افزایش انواع بیماریهای جسمی، روحی و روانی مسئله ای نیست که بتوان آن را منکر شد و نادیده گرفت اما اینکه آلودگی هوا تا چه اندازه می تواند علت مستقیم مرگ و میر افراد باشد سئوالی است که تا کنون پاسخی برای آن یافت نشده است.

رئیس اداره قلب و عروق وزارت بهداشت در پاسخ به این سئوال که آلودگی هوا تا چند درصد علت اصلی مرگ و میر است به خبرنگار مهر می گوید: هیچ بررسی در این زمینه در کشور صورت نگرفته است. چون ابزار لازم و کافی برای بررسی این مورد وجود ندارد.

منوکسید کربن تاثیرات خطرناکی برای سلامتی انسان دارد و بیشتر از همه افراد مسن و مبتلایان به بیماریهای قلبی و عروقی را تحت تاثیر قرار می دهد که منجر به تنگی نفس و درد در ناحیه قفسه سینه و حتی سکته قلبی و آسم و مرگ ناگهانی می شود.

دکتر طاهره سماوات با تاکید بر اینکه بررسی علت مرگ ناشی از آلودگی هوا به هیچ عنوان امکانپذیر نیست افزود: چون هر کدام از آلاینده ها یک تاثیر بر روی قلب دارند و این طور نیست میزان منوکسیدکربن با ذرات معلق، گوگرد و ازت یکسان باشد.

سماوات گفت: گر چه تاثیر آلودگی هوا بر روی کارکرد قلب ثابت شده اما نمی توان به طور مستند و دقیق اعلام کرد که چند درصد بیماران قلبی و عروقی فقط به خاطر آلودگی هوا فوت می کنند.

سال گذشته نیز در هفته هوای پاک آمارها و گزارشهای متعدد و متفاوتی از وضعیت مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا اعلام شد که در زمان خود سر و صدای زیادی به پا کرد به طوری که از قول مدیرکل محیط زیست استان تهران عنوان شده بود که " آمارهای غیر رسمی نشان می دهد سالانه دست کم 2500 شهروند تهرانی در اثر آلودگی هوا فوت می شوند."

گرچه تاثیر آلودگی هوا بر روی کارکرد قلب، ثابت شده اما نمی توان به طور مستند ودقیق اعلام کرد که چند درصد بیماران قلبی و عروقی فقط به خاطر آلودگی هوا فوت می کنند طاهره سماوات

از سوی دیگر، در سال 87 آمار غیر رسمی 12 هزار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا نیز در مجلس رد و بدل شد که توسط مدیران محیط زیست و وزارت بهداشت تکذیب شد.

دکتر علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس نیز در مورد اینکه چرا آمار مرگ و میرها بر اثر آلودگی هوا هیچگاه توسط مسئولان وزارت بهداشت اعلام نمی شود گفت: چون نمی توان گفت که این تعداد مرگ و میر ناشی از عارضه های قلبی به خاطر آلودگی هوا بوده است. ضمن اینکه کشور در مورد آمار و ارقام ضعف دارد چنانچه اگر مسئولان بخواهند عدالت را در سلامت اجرا کنند آمار دقیقی از مرگ و میرها و نسبت آن به دهکهای جامعه وجود ندارد.

مرور موارد فوق نه تنها نشان دهنده نبود یک نظام اطلاع رسانی دقیق و علمی درباره میزان خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در ایران است بلکه نوعی سردرگمی در اطلاع رسانی عوارض ناشی از این پدیده مخرب زیست محیطی را نیز به منصه ظهور می رساند. امری که تنها با پاسخگویی و کنار گذاشتن احتیاطهای افراطی از سوی دستگاههای مسئول می تواند به روشن شدن حقیقت و آرامش جامعه کمک بیشتری کند. موضوعی که البته تمایل چندانی نسبت به آن از سوی نهادهای مسئول دیده نمی شود.