سیاست ما پرهیز از غوغاسالاری است / دخالتی در منشور نداشتم

مجتبی شریفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به طرح دیدگاهها و نظرات خود درخصوص منشور اخلاقی، وضعیت کلی ورزشگاههای کشور، تخلفات انضباطی، جرائم انضباطی و ... پرداخت. اظهارات رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را درخصوص آخرین وضعیت انضباطی فوتبال کشور و موضوعات روز پیرامونی آن را در گفتگو با خبرنگار مهر می خوانید:

اخلاق حرفه ای نه منشور اخلاقی

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت : بارها بر این نکته تاکید کرده ام که در مجموعه ورزش به استقرار اخلاق معتقدم و بر این باورم که تنها اخلاقی که می تواند در این حوزه ضمانت اجرایی داشته باشد، اخلاق حرفه ای است نه اخلاق توصیه ای. البته اخلاق حرفه ای را محدود به عملکردهایی می دانم که با شغل و حرفه فوتبال منافات داشته و رعایت نکردن آن برای تیم و نیزهواداران آن ایجاد زیان مادی یا معنوی کند. به طورخلاصه باید به این نکته اشاره کنم که این تنها اخلاق حرفه ای است که می تواند ابزاری کارآمد برای نظم و انضباط در فوتبال کشور باشد.

سیاست سکوت در خصوص منشوراخلاقی

خیلی ها از ما خورده می گیرند که با اجرای منشور اخلاقی از سوی کمیته انضباطی ما سیاست سکوت را در پیش گرفته ایم و دیگر خبری از هیاهوهای قبلی نیست. چه انتظاری دارید؟ آیا فراموش کرده اید که همه ما مخلوق خالق مهربان هستیم که اصلی ترین خصوصیت او پوشانندگی عیوب است. مسلما اگر گزارش و یا مطلبی درخصوص عضوی از اعضای فوتبال به کمیته انضباطی اجرا شود پنهان از چشم همه ابتدا با آن شخص گفتگو می کنیم و از او می خواهیم که درصورت صحت این گزارش دقت کند و ضمن دوری از آنچه نزد خدا و خلق ناپسند است برای خود و آینده اش و نیز برای هوادارانش ایجاد مشکل نکند. این سیاست سکوت نیست بلکه پرهیز ازهیاهو و غوغاسالاری است. کاری که شاید در ابتدای اجرای منشور اخلاقی شاهد آن بودیم.

دخالتی در تدوین منشور اخلاقی نداشتم

شریفی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر گفت: هنگامی که به کمیته انضباطی آمدم سایر کمیته ها دارای مسئول و متصدی بودند و سازمان لیگ حسب تصویب هیئت رئیسه مکلف به اجرای منشور اخلاقی شد و اینجانب سخنی که به اعتبار آن بتوانم درخصوص منشور چه مثبت و چه منفی اظهارنظر کنم، نداشته ام و از طرفی آئین نامه انضباطی نیزمستندی در این زمینه نداشت. بنابراین صلاح ندانستم در تدوین منشور اخلاقی دخالت کنم هرچند در این زمینه صاحب نظر و مطلع امور بودم.

منشور نباید رسانه ای می شد

بارها گفته ایم اگر نسبت به موضوعی انتقادی داریم یا می خواهیم عملکرد کسی را نقد کنیم بهترین کار آن است که با دوری از حواشی و رسانه ای کردن آن دیدگاههای اصلاحی خود را به شخصی که از او انتقاد داریم و یا نسبت به عملکردش معترضیم اعلام کنیم. درست به همین دلیل هنگامی که آقای "ساور" معاون وقت حقوقی سازمان در خصوص منشور از اینجانب اظهارنظر مکتوب خواست به عنوان اینکه نایب رئیس شورای راهبردی حقوق ورزش بودم، کاستی ها و نقایص آن را مفصل به ایشان متذکر شدم و بیش از این تکلیفی بر عهده نداشتم و یقین دارم اعضای محترم هیئت رئیسه سازمان لیگ چنین اقدامی را پذیرفتند.

نباید منشور در برنامه 90 رسانه ای می شد

اساسا به مناظره و مجادله علاقه ای ندارم و به همین خاطر در آن برنامه 90 که به موضوع منشور اخلاقی پرداخت شرکت نکردم. اساسا اعتقاد دارم اگر در کسی حسن نیت باشد گرچه عملش دارای کاستی باشد سعی می کنم اشکالات و ایرادات کارش را تنها به خودش بگویم. به خاطر همین حاضر نشدم در آن مناظره شرکت کنم چرا که آن را به نفع فوتبال و ورزش نمی دانستم.

اخلاق حرفه ای جایگزین مناسب منشور اخلاق

اخلاق حرفه ای با توجه به جامعیتی که دارد ظرفیت لازم را به منظور استقرار نظم و انضباط در لیگ فراهم می آورد و به نظر من می توان با تبیین و تعلیم درست اخلاق حرفه ای و مطالبه عمل به آن از سوی اعضای حاضر در فوتبال و دیگر وابستگان آن در کنار ارتقا سطح کیفی فوتبال حواشی خسته کننده و موانع رشد را کنار زده و از میان برد تا به فوتبال پاک و ناب رسید.

باشگاهها متولی اخلاق حرفه ای باشند نه سازمان لیگ

اعتقاد راسخ دام که باشگاهها باید متولی اخلاق حرفه ای در فوتبال باشند و نه سازمان لیگ و دیگر بخشها. البته در صورتی که مالکیت باشگاهها شخصی نباشد و اعمال مفاد اخلاف حرفه ای نادیده گرفته شود، کمیته انضباطی به عنوان امر اضطراری و ثانوی می تواند از مجرای قانونی وارد شود و باشگاهها را وادار به اجرای اخلاق حرفه ای نماید تا فوتبال و علاقمندان به آن زیان نبینند.

کاهش میزان تخلفات فوتبال اتفاقی نیست

به طور کلی کاهش میزان تخلفات فوتبال محصول یک زنجیر چند حلقه ای است. زمانی که متخلف بداند در کنار احترام و مهربانی به هنگام تخلف مستحق محرومیت است و طبق آئین نامه جدید به میزان محرومیت از مبلغ قرارداد او کاسته می شود و نیز مشاهده کند که روابط کسانی که می خواهند به تخلفات انضباطی رسیدگی کنند با او صمیمانه و مهربانانه است دیگر حاضر نخواهد شد خود را وارد حواشی نموده و مرتکب رفتارهای خلاف اصول اخلاق و رفتار حرفه ای شود.

رفتار هواداران استقلال اخلاقی نبود

شریفی در خصوص پرنده ای که از سوی هواداران استقلال در دیدار با تراکتورسازی کشته شد گفت: عملکرد معدود افرادی که چنین آسیبی به آن پرنده رساندند کاری برخلاف وجدان، اخلاق و دین بود اما محرومیت بقیه هواداران به سبب اینکه این افراد معدود برای ما شناخته شده نیستند منصفانه و عادلانه نخواهند بود.

اعتقادی به محرومیت های سنگین نداریم

شخصا معتقدم برخورد اصلاحی از برخورد حذفی ثمربخش تر و تاثیرگذار تر است چرا که هواداران و نیز کسانی که عضو جامعه فوتبالند اگر اصلاح رفتار را از همنوع خود مشاهده کنند تاثیر پذیرفته و این امر نتیجه نیکویی به نام اصلاح رفتار آنان را در پی خواهد داشت در حالی که حذف عجز و ناتوانی از اصلاح و رفتار بوده و در حقیقت به منزله پاک کردن صورت مسئله است.

جو ورزشگاهها منطقی تر شده است

رئیس کمیته انضباطی در ادامه گفتگوش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: معتقدم ورزشگاهها تبلور اندیشه های گوناگون اجتماع هستند. مسلما برآیند باورها و کنش و واکنش ها در محیط فراخ ورزشگاه قابل مشاهده است و شرایط هیجانی لازم برای ظهور و بروز رفتارهای هیجانی را فراهم می کند به همین دلیل نمی توان در زمان کوتاه نسبت به تحقق نتیجه ای به نام استقرار اخلاق حرفه ای در میان تماشاگران و هواداران امید بست اما در کل سقف اهانت مخصوصا به بازیکنان کاهش یافته گرچه ظرفیت لازم برای گفگو با هواداران را در دست نداریم و برنامه های تلویزیونی و بویژه برنامه های ورزشی چندان فرصتی را برای گفتمان های ثمربخش با جوانان علاقمند به فوتبال فراهم ننموده است از این رو امید برداشت از آنچه که نکاشته ایم نباید داشته باشیم.

وضعیت ورزشگاهها مطلوب کامل نیست

با توجه به استراتژی کمیته انضباطی رعایت، رفتاری دوستانه با متخلف و بکار گیری آموزه های دینی توانسته ایم محیط ورزشگاهها را از تنش های معمول دور کنیم اما قطعا تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم ولی وضعیت موجود نورم رضایت بخشی را دارد هر چند این امید است که بتوانیم رفتارهای درستی و هنجارهای فوتبالی را در ساختار فوتبال نهادینه کنیم.