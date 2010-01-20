آمار نگران کننده مصرف سیگار و مواد مخدر در بین دانش آموزان

هومن نارنجیها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پژوهشهای صورت گرفته در ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره میزان گرایش دانش آموزان به مواد مخدر طی سالهای گذشته گفت: طی تحقیقی درباره ارزیابی سریع اعتیاد در کشور دریافتیم که هفت دهم درصد جمعیت معتادان را دانش آموزان تشکیل می دهند.

این در حالی است که رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی پیش از این عنوان کرده بود که بین دو دهم تا پنج دهم درصد معتادان کشور را دانش آموزان تشکیل می دهند.

نتایج پژوهشهای ما در سال 84 در 10استان کشور نشان داد 19 درصد دانش آموزان حداقل یکبار سیگار مشروب الکلی مصرف کرده اند هومن نارنجیها

مدیرکل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره تناقض آمار ارائه شده با توجه به اینکه موضوع اعتیاد دانش آموزان از حساسیت بالایی برخوردار است گفت: اصل آمار دست ما است و مسئولان باید برهمین آمار استناد کنند. نارنجیها با اشاره به پژوهش دکتر صدیق سروستانی که طی سال 82 در سطح ملی انجام داده است اظهار کرد: طی این تحقیق مشخص شد که 13.3 درصد دانش آموزان در مقطع راهنمایی و متوسطه در معرض خطر مصرف مواد مخدر قرار دارند.

19 درصد دانش آموزان تجربه مصرف سیگار و مشروب الکلی را دارند

حسن ضیاء الدینی مدیرکل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش از ارائه آمار دانش آموزان معتاد سرباز زد و در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: " در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد و از خود ارائه کنندگان آمار سئوال کنید و من نباید در این زمینه پاسخگو باشم."

طی تحقیق دکتر محمد خانی در سال 1386، از دانش آموزان تهرانی معتاد 1.3 درصد تریاک، چهار دهم درصد هروئین، 2.3 درصد حشیش و 1.9 درصد قرص اکس مصرف می کنند مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر

مدیرکل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: همچنین نتایج پژوهشهای دکترمحمدخانی در سال 1386 در 10 استان کشور نشان داد در کل 19 درصد دانش آموزان ما حداقل یکبار سیگار، مشروب الکلی و مواد دیگر استفاده کرده اند. توجه به این نکته مهم است که سیگار وقتی در سبد مصرف قرار می گیرد عدد بزرگی می شود. همچنین رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس درباره گرایش دانش آموزان به سیگار نیز به مهر گفته بود:" پنج درصد دانش آموزان تجربه مصرف سیگار را دارند در حالی که سه درصد دیگر آنها در معرض خطر مصرف آن هستند."

کریمی فیروزجایی درباره میزان مصرف مشروبات الکلی در بین دانش آموزان نیز عنوان کرده بود که: " طبق آمار ارائه شده در جمع اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از سوی مسئولان آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر دو درصد دانش آموزان تجربه مصرف مشروبات الکلی را دارند و 15 درصد دیگر نیز در معرض خطر استفاده از مشروبات الکلی هستند."

مدیرکل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه بین 6 تا 10 هزار دانش آموز مصرف کننده تریاک و حشیش بوده اند افزود: این مطلب را تحقیقاتی که دکتر رحیمی در سال 1384 انجام داده اند نشان می دهد.

دانش آموزان تهرانی در کمین اعتیاد

نارنجیها با بیان اینکه مدارس شهر تهران از لحاظ اعتیاد در وضعیت بدتری نسبت به سایر مدارس کشور قرار دارد گفت: طی تحقیق دکترمحمد خانی در سال 1386 از دانش آموزان تهرانی معتاد 1.3 درصد تریاک، چهار دهم درصد هروئین، 2.3 درصد حشیش و 1.9 درصد قرص اکس مصرف می کنند.