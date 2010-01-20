آمار نگران کننده مصرف سیگار و مواد مخدر در بین دانش آموزان

این در حالی است که رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی پیش از این عنوان کرده بود که بین دو دهم تا پنج دهم درصد معتادان کشور را دانش آموزان تشکیل می دهند.
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نتایج پژوهشهای ما در سال 84 در 10استان کشور نشان داد 19 درصد دانش آموزان حداقل یکبار سیگار مشروب الکلی مصرف کرده اند
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هومن نارنجیها
19 درصد دانش آموزان تجربه مصرف سیگار و مشروب الکلی را دارند
حسن ضیاء الدینی مدیرکل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش از ارائه آمار دانش آموزان معتاد سرباز زد و در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: " در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد و از خود ارائه کنندگان آمار سئوال کنید و من نباید در این زمینه پاسخگو باشم."
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طی تحقیق دکتر محمد خانی در سال 1386، از دانش آموزان تهرانی معتاد 1.3 درصد تریاک، چهار دهم درصد هروئین، 2.3 درصد حشیش و 1.9 درصد قرص اکس مصرف می کنند
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مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر
کریمی فیروزجایی درباره میزان مصرف مشروبات الکلی در بین دانش آموزان نیز عنوان کرده بود که: " طبق آمار ارائه شده در جمع اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از سوی مسئولان آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر دو درصد دانش آموزان تجربه مصرف مشروبات الکلی را دارند و 15 درصد دیگر نیز در معرض خطر استفاده از مشروبات الکلی هستند."
مدیرکل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه بین 6 تا 10 هزار دانش آموز مصرف کننده تریاک و حشیش بوده اند افزود: این مطلب را تحقیقاتی که دکتر رحیمی در سال 1384 انجام داده اند نشان می دهد.
دانش آموزان تهرانی در کمین اعتیاد
نارنجیها با بیان اینکه مدارس شهر تهران از لحاظ اعتیاد در وضعیت بدتری نسبت به سایر مدارس کشور قرار دارد گفت: طی تحقیق دکترمحمد خانی در سال 1386 از دانش آموزان تهرانی معتاد 1.3 درصد تریاک، چهار دهم درصد هروئین، 2.3 درصد حشیش و 1.9 درصد قرص اکس مصرف می کنند.
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