زیبای خجالتی فارس در انزوا/ پرندگان؛ نیمه پنهان گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس به واسطه شرایط جغرافیایی و اقلیمی که از آن بهره برده علاوه بر اینکه بستری مناسب را در حوزه ایجاد محیط زیست و طبیعتی جذاب با تنوع آب و هوایی مناسب فراهم کرده، مامنی مطلوب برای حیات وحش نیز به شمار می رود.

حیات وحش استان فارس در دسته های مختلفی تقسیم شده که برخی از آنها جزو نمونه های بی نظیر و حتی کم یاب کشور نیز به شمار می روند از جمله برخی از پرندگان که در سطح استان زیسته و به منزله ظرفیتی مناسب برای حوزه های گردشگری استان فارس خودنمایی می کنند.

یکی از این دسته های کم نظیر، پرنده زیبایی به نام زاغ بور بوده که در منطقه بهرام گور زندگی می کند و علاوه بر استان فارس در استانهای کرمان، یزد و سمنان نیز وجود دارد.

زاغ بور پرنده ای مخصوص ایران بوده و از مشخصات آن نیز می توان گفت که از کلاغ کوچک تر و رنگی حنایی دارد. گفته می شود زاغ بور پرنده ای خجالتی بوده و بر این اساس یافتن آن دشوار است.

زاغ بور

علاوه بر این زاغ بور پرنده ای گوشه گیر بوده و از این رو می توان آن را به نام پرنده زیبا و خجالتی استان فارس معرفی کرد.

به گفته کارشناسان بر روی این پرنده زیبا تاکنون کار مطالعات چندانی صورت نگرفته و باید نسبت به این امر کار مطالعاتی و پژوهشی صورت گیرد تا جاذبه های زاغ بور بیشتر به مردم و گردشگران حوزه طبیعت معرفی شود.

این پرنده تهدید جدی به غیر از شکار ندارد که در این رابطه تدابیر حفاظتی لازم در حال اجراست اما می توان با کمی مطالعه و برنامه ریزی ضمن اینکه این پرنده زیبای و خجالتی را از انزوا خارج کرد بلکه به صنعت اکوتوریسم فارس نیز جانی دوباره بخشید.

غواصهای مهاجر فارس نیز در معرض خطرند!/ ظرفیتهای طبیعت گردی فارس شناخته نشده است

علاوه بر زاغ بور پرندگان دیگری نیز هستند که اگر چه مختص استان فارس به شمار نمی آیند و به عنوان مهاجر در استان حضور دارند اما بهانه حضور فصلی آنها در فارس نیز می توان انگیزه خوبی برای توسعه طبیعت گردی استان فارس باشد.

اردک سر سفید و مرمری در دریاچه کافتر و پریشان به حیات خود ادامه می دهند که به پرندگان غواص شهرت دارند زیرا در زیر آب شنا کرده و ماهی صید می کنند.

پلیکان خاکستری

در سالهای گذشته صید ماهی باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای این دو غواص شده زیرا در تورهای ماهی گیری گرفتار می شدند. این دو پرنده مهاجر گهگاهی به استان فارس مهاجرت کرده و آخرین بار دو ماه قبل پنج قطعه اردک سر سفید در سد سیوند مشاهده شد.

شاه باز، درنا، پلیکان و گیلان شاه خال دار از جمله پرنده های شکاری و آبزی در حال انقراض کشور به شمار می روند. پلیکان در نی زارها لانه سازی می کند و شاه باز نیز پرنده شکاری است که عمده آنها نیز در کافتر و پریشان وجود دارند که هرکدام از آنها به نوبه خود ظرفیتی مناسب برای اکوتوریسم استان فارس به شمار می روند.

باید در نظر داشت که برای احیای طبیعت گردی فارس باید از انقراض این گونه ها جلوگیری کرد که راهکارهای حفظ و نگهداری آنان را می توان در حفظ امنیت زیستگاه، احیای زیستگاه های تخریب شده، حل مشکل بسته شدن حقابه ورودی سدها و... اشاره کرد.

به هر حال باید دانست اگرچه این پرندگان در برنامه ریزی های کنونی صنعت گردشگری استان جای چندانی ندارند اما توجه و معرفی آنان می تواند فرصتی مناسب را برای صنعت اکوتوریسم استان فارس مهیا سازد.