نگهداری از کودکان بزهکار وظیفه سازمان بهزیستی نیست

حمید رضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس قانون سازمان بهزیستی کودکانی را با معرفی مقام قضایی در مراکز شبه خانواده نگهداری می کند که شامل مواردی نظیر فوت والدین کودک، زندانی بودن سرپرست وی، نامعلوم بودن وضعیت حیاتی سرپرست کودک ( مفقودالاثری و یا مجهول الهویه بودن )، عدم صلاحیت سرپرست کودک، بیماری روانی، صعب العلاج و یا واگیردار سرپرست کودک و در نهایت اعتیاد سرپرست کودک می شود.

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی تاکید کرد: با توجه به شرایطی که بر اساس قانون، کودک باید دارا باشد تا در مراکز بهزیستی نگهداری شود به همین دلیل نگهداری کودکان بزهکار جزء تکالیف قانونی سازمان بهزیستی نیست.

این درحالی است که محسنی مدیر کانون اصلاح و تربیت در روزهای گذشته عنوان کرده بود که مراکز حمایتی و به خصوص بهزیستی حاضر به پذیرش و نگهداری نوجوانان فاقد سرپرست و یا بدسرپرست نیستند.

الوند با اشاره به اینکه در هیچ جای قانون عنوان نشده است که بهزیستی کودکی را پذیرش کند که مرتکب خطا و یا بزه شده باشد گفت: بر اساس حکم قضایی بهزیستی تا سن زیر 18 سال را پذیرش می کند و پس از آن دیگر کودک محسوب نمی شود و بهزیستی نیز وظیفه ای در قبال آنها ندارد.

مدیرکل دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی افزود: در سازمان زندانها بخشی به عنوان مراقبت پس از خروج وجود دارد به همین دلیل وظیفه نگهداری کودکان بزهکار برعهده این سازمان است و با عدم نگهداری این کودکان توسط سازمان زندانها این سئوال مطرح می شود که اگر ضرورت قانونی برای نگهداری این کودکان وجود ندارد پس چرا چنین شبکه و تشکیلاتی در سازمان زندانها راه اندازی شده است.

به گفته این مقام مسئول در بهزیستی اگر این ساختار برای سازمان زندانها ضعیف است باید مسئولان فکر و چاره ای اساسی بیندیشند چون وظیفه نگهداری و مراقبت پس از خروج کودکان بزهکار تنها بر عهده این سازمان است نه هیچ سازمان دیگری . در این شرایط نباید صورت مسئله را پاک کرد و اگر قرار باشد برای این کودکان فکری شود باید سازمان زندانها این کار را برعهده گیرد زیرا سازمان زندانها نیروهای متخصص برای کار با کودکان بزهکار را دارند اما در سازمان بهزیستی این نیروها وجود ندارد.

الوند اظهار داشت: جلساتی با مسئولان سازمان زندانها برگزار کردیم و این موارد را به آنان متذکر شدیم.