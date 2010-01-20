غنا به یک چهارم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال غنا شب گذشته در گروه B مرحله گروهی رقابت های جام ملت های آفریقا با نتیجه یک بر صفر از سد بورکینافاسو گذشت. آندره آیو در دقیقه 30 تک گل این دیدار را به ثمر رساند.

این رقابت ها امروز چهارشنبه در گروه C طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* مصر - بنین

* نیجریه - موزامبیک

بیست و هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا با شرکت 16 تیم از روز سیزدهم دی ماه آغاز شده و به مدت سه هفته به طول خواهد انجامید.

تیم ملی فوتبال مصر با 6 عنوان قهرمانی به عنوان پرافتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقاست.