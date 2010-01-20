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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۹:۳۲

جام ملت‌های 2010 آفریقا/

غنا به یک چهارم نهایی صعود کرد

غنا به یک چهارم نهایی صعود کرد

تیم فوتبال غنا با برتری مقابل بورکینافاسو به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام ملت های آفریقا راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال غنا شب گذشته در گروه B  مرحله گروهی رقابت های جام ملت های آفریقا با نتیجه یک بر صفر از سد بورکینافاسو گذشت. آندره آیو در دقیقه 30 تک گل این دیدار را به ثمر رساند.

این رقابت ها امروز چهارشنبه در گروه C طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* مصر - بنین
* نیجریه - موزامبیک

 بیست و هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا با شرکت 16 تیم از روز سیزدهم دی ماه آغاز شده و به مدت سه هفته به طول خواهد انجامید.

تیم ملی فوتبال مصر با 6 عنوان قهرمانی به عنوان پرافتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقاست.

کد مطلب 1020502

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