لزوم تغییر شعار "ما می توانیم" به "ما نمی توانیم"/ شکست عملکرد اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که اوباما سال دوم خود را در کاخ سفید آغاز می کند وی برای ادامه فعالیتهای خود با مسائل مختلفی روبرو شده است.

کاهش محبوبیت از 70 درصد سال گذشته به 50 درصد و مشکلات اقتصادی موانعی را برای وی و حزب وی(دموکرات) در آستانه انتخابات کنگره در ماه نوامبر پدیده آورده است.

شبکه بی. بی. سی با پرداختن به این موضوع در تحلیلی اعلام کرد: باراک اوباما با شعار "ما می توانیم" به کاخ سفید رفت، اما پس از گذشته یکسال به نظر می رسد، لزوم تغییر این شعر به "ما نمی توانیم" دیده می شود.

این شبکه می گوید: همچنین شکست دموکراتها در ایالت ماساچوست و انتخاب "اسکات براون" پس از گذشت نیم قرن به جای ادوارد کندی دموکرات می تواند هشداری برای دموکراتها در آستانه هماورد نوامبر باشد.

همچنین این شبکه می گوید: عملی نشدن وعده اوباما در بسته شدن گوانتانامو، حل نشدن مسائل افغانستان و مشکلات مربوط به بیکاری پس از بحران اقتصادی با وجود سرمایه گذاری هشتصد میلیارد دلاری در اقتصادی و بیکاری 10 درصدی، دموکرات ها و اوباما را در شرایط سختی قرار داده است.

در بخشی از این گزارش آمده است : باخت حزب اوباما در ماساچوست می تواند برنامه های او را در زمینه لایحه بهداشتی با دردسر رو به رو سازد.

همچنین خبرنگار این شبکه از واشنگتن گزارش می دهد : یک سال قبل اوباما در سخنرانی خود در واشنگتن آغاز دوره ای جدید را نوید داد. در قاهره وی به صلح به اسرائیل و همسایگان عرب آن ابراز امیدواری کرد و سخنان زیادی در پراگ، اسلو ارائه داد و در آن تصورات خود را بیان کرد و در برلین وعده ساخت مجدد جهان را داد.

این شبکه ادامه داد : ایران هنوز دست دوستی به سوی آمریکا آنگونه که اوباما در سخنان خود درخواست کرده بود دراز نکرده و برخورد دیپلماتیک با این کشور مشکل شده است. نیروهای بیشتری از آمریکا به افغانستان می روند و این برای چپ گرایان حامی اوباما سبب یاس و نامیدی است. او برای موفقیت نشست آب و هوا در کپنهاگ و تلاش برای صلح در خاورمیانه ناموفق بوده است و روند صلح یک عقب گرد داشته است.

خبرنگار بی. بی. سی. در گزارش خود می گوید: سال 2009 ممکن بود که سال سختی بوده باشد، اما سختی ها از هم اکنون با آغاز سال دوم او شروع می شود.