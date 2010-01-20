مصباحی مقدم به مهر خبر داد: طرح دو فوریتی مجلس برای تمدید برنامه چهارم/ انتقاد از متن برنامه پنجم

غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه در پایان سال قرار داریم برای نمایندگان مجلس تصویب بودجه سال 89 اولویت دارد.

وی افزود: به همین دلیل عزم مجلس بر این قرار دارد که با یک طرح دو فوریتی برنامه پنج ساله چهارم به مدت یکسال تمدید و بودجه سال 89 نیز در قالب برنامه چهارم توسعه بررسی و تصویب شود.

مصباحی مقدم همچنین با انتقاد از نحوه تنظیم برنامه پنجم توسعه و عدم ذکر آمار و ارقام در متن این برنامه، گفت: برنامه پنجم توسعه باید حاوی هدف گذاریهای کمی باشد به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی باید در متن برنامه مشخص باشد که طی پنج سال آینده چه عدد و رقمی خواهد بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: علاوه بر مشخص بودن نرخ سرمایه گذاری، مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل باید نرخ رشد سرمایه گذاری و سهم بهره وری از نرخ رشد سرمایه گذاری مشخص باشد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید نرخ اشتغال ، نرخ تورم ، نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت 5 سال هدفگذاری شود و استفاده از درآمد ارزی در طی پنج سال آینده در بودجه های سالانه مشخص گردد.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه این هدفگذاری های کمی باید در برنامه پنجم توسعه مشخص شود، گفت: برنامه پنج ساله چهارم همه این هدفگذاریهای کمی را دارا بود.

به گزارش مهر ، رئیس جمهور 20 دیماه برنامه پنجم توسعه را که باید از ابتدای سال آینده اجرایی شود به مجلس تقدیم کرد و

با بیان اینکه کل برنامه پنجم شفاف، عملیاتی، مختصر و مفید است، گفت که برنامه پنجم در جیب هر ایرانی، هر نماینده و هر کارمند دولت می تواند قرار بگیرد.



