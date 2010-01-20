"دو قلوها" باز هم به کتابفروشیها آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشر افق چاپ سوم "دوقلوها" را با ترجمه پروین جلوه‌نژاد منتشر کرد.

این کتاب توسط "سو هیپ" و "نی شارپ" تصویرگری شده است.رمان دوقلوها که با زبانی طنز گونه نگارش شده است به مشکلات کودکان دوقلو در سنین مختلف می پردازد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: "ما دوقلوییم، اما من کجا و او کجا؟ من از گارنت بیست دقیقه بزرگترم. هم بزرگترم و هم پرخورتر. هم شیرینی دوست دارم، هم چیزهای شور. اگر یک پاکت چیپس دستم برسد تا آخرین دانه‌اش را نخورم خیالم راحت نمی‌شود. تازه بعدش هم می‌روم سراغ چیپس‌های گارنت!"

روزنامه تایمز در نقدی بر آثار این نویسنده آورده است: ژاکلین ویلسون تاکنون کتابهای بسیاری برای کودکان و چندین رمان جنایی نوشته است. او برای کودکان کلاسهای نویسندگی برگزار می‌کند. نویسنده "دوقلوها" خود خواننده حرفه‌ای است و کتابخانه شخصی‌اش بیش از ده هزار جلد کتاب دارد. او نویسنده‌ای شوخ‌طبع و باریک‌بین استکه داستان‌هایش اغلب پیچیده و چندلایه‌اند.

همچنین نشریه ایندیپندنت درباره او نوشته است: ویلسون با مهارت و حوصله‌ بسیار بر مشکلات کودکان تمرکز می‌کند.

"ژاکلین ویلسون" برای چهار سال متوالی عنوان محبوبترین نویسنده انگلستان را به خود اختصاص داده است.

این کتاب که چاپ نخست آن در سال 86 عرضه شده است به تازگی در 216 صفحه به چاپ سوم رسیده است.