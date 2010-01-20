توکوآکی سوزوکی که روز سه شنبه از امکانات کرمان برای میزبانی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بازدید کرد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن اعلام این خبر افزود: علاقه کرمانی ها برای میزبانی مسابقات آسیایی ستودنی است و این نشانه اهمیت ورزش فوتبال در کرمان می باشد اما به دلیل کمبود 300 لوکس نور، میزبانی مس کرمان در این مرحله تائید نمی شود و فرصت 10 روزه ای برای ارتقاء نور ورزشگاه شهید باهنر کرمان از 900 لوکس نوری به استاندارد کنفدراسیون که 1200 لوکس نوری می باشد داده شده است.

وی افزود: طی بررسی صورت گرفته در برخی موارد نیز نیاز به اصلاحات وجود دارد که بسیار جزیی است.

وی عنوان کرد: در بازدید از هتل ها، هتل پنج ستاره کرمان با نام هتل "پارس" تائید شده است و می تواند در زمینه اسکان بازیکنان و مسئولان و خبرنگاران مناسب باشد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی در خصوص زمین های تمرین نیز گفت: در بازدید از زمین دو دانشگاه چمران و شهید باهنر نیز مشکلی مشاهده نشد و این زمین‌ها برای تمرین مناسب هستند البته کمی ناهمواری در چمن این ورزشگاهها وجود دارد.

وی در خصوص ورزشگاه شهید باهنر کرمان به خبرنگار مهر گفت: طول و عرض زمین فوتبال شهید باهنر مناسب است همچنین ابعاد دروازه ها نیز مطابق استاندارد می باشد اما سطح چمن باید با غلطک هموار شود و نقاطی در جلو دروازه ها نیز نیاز به ترمیم دارد.

وی در خصوص امکانات ورزشگاه نیز گفت: اتاق داوران، نمایندگان، مفسرین خبر و رسانه و درمانگاه بسیار مطلوب است فقط باید درباره "میکسدزون" تدبیری اندیشیده شود و ورودی خبرنگاران، بازیکنان و میهمانان بازی جدا سازی شود.

وی گفت: تنها مشکل اساسی این ورزشگاه کمبود نور است که مدیران تربیت بدنی کرمان قول داده اند طی 10 روز آینده این مشکل نیز برطرف شود و به همین علت مهلتی به کرمان داده شده است اما در این مرحله نمی توانم تائید نهایی ورزشگاه را به تربیت بدنی کرمان تبریک بگویم.