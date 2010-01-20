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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

سوزوکی به مهر خبر داد:

وزرشگاه باهنر برای لیگ قهرمانان تایید نشد/ مهلت 10 روزه به‌ کرمانی‌ها

وزرشگاه باهنر برای لیگ قهرمانان تایید نشد/ مهلت 10 روزه به‌ کرمانی‌ها

مدیر اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به مشکل نور ورزشگاه شهید باهنر کرمان گفت: این ورزشگاه تائید نشده اما فرصت 10 روزه برای برطرف کردن کمبود 300 لوکس نوری به تربیت بدنی کرمان داده شده است.

توکوآکی سوزوکی که روز سه شنبه از امکانات کرمان برای میزبانی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بازدید کرد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن اعلام این خبر افزود: علاقه کرمانی ها برای میزبانی مسابقات آسیایی ستودنی است و این نشانه اهمیت ورزش فوتبال در کرمان می باشد اما به دلیل کمبود 300 لوکس نور، میزبانی مس کرمان در این مرحله تائید نمی شود و فرصت 10 روزه ای برای ارتقاء نور ورزشگاه شهید باهنر کرمان از 900 لوکس نوری به استاندارد کنفدراسیون که 1200 لوکس نوری می باشد داده شده است.

وی افزود: طی بررسی صورت گرفته در برخی موارد نیز نیاز به اصلاحات وجود دارد که بسیار جزیی است.

وی عنوان کرد: در بازدید از هتل ها، هتل پنج ستاره کرمان با نام هتل "پارس" تائید شده است و می تواند در زمینه اسکان بازیکنان و مسئولان و خبرنگاران مناسب باشد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی در خصوص زمین های تمرین نیز گفت: در بازدید از زمین دو دانشگاه چمران و شهید باهنر نیز مشکلی مشاهده نشد و این زمین‌ها برای تمرین مناسب هستند البته کمی ناهمواری در چمن این ورزشگاهها وجود دارد.

وی در خصوص ورزشگاه شهید باهنر کرمان به خبرنگار مهر گفت: طول و عرض زمین فوتبال شهید باهنر مناسب است همچنین ابعاد دروازه ها نیز مطابق استاندارد می باشد اما سطح چمن باید با غلطک هموار شود و نقاطی در جلو دروازه ها نیز نیاز به ترمیم دارد.

وی در خصوص امکانات ورزشگاه نیز گفت: اتاق داوران، نمایندگان، مفسرین خبر و رسانه و درمانگاه بسیار مطلوب است فقط باید درباره "میکسدزون" تدبیری اندیشیده شود و ورودی خبرنگاران، بازیکنان و میهمانان بازی جدا سازی شود.

وی گفت: تنها مشکل اساسی این ورزشگاه کمبود نور است که مدیران تربیت بدنی کرمان قول داده اند طی 10 روز آینده این مشکل نیز برطرف شود و به همین علت مهلتی به کرمان داده شده است اما در این مرحله نمی توانم تائید نهایی ورزشگاه را به تربیت بدنی کرمان تبریک بگویم.

کد مطلب 1020528

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