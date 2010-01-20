ملی پوشان تکواندو به اردو می روند / مشکل مالی رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو که قرا بود از 15 دیماه آغاز شود به دلیل مشکلات مالی فدراسیون به تعویق افتاد. پرداخت بخشی از اعتبارات فدراسیون از سوی کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی باعث شد تا رفع بخشی از مشکلات مالی، برنامه دور جدید تمرینات تیم ملی نیز تدوین شود.

حسن ذوالقدر در این رابطه به مهر گفت: بخشی از اعتبارات خود را دریافت کردیم که صرف پرداخت بدهی‌های اعزام ها و مجموعه ورزشی آزادی شد. برخی مشکلات مالی رفع شده به همین دلیل اردوی آمادگی به زودی آغاز خواه شد.

دبیرفدراسیون تکواندو ادامه داد: با توجه به در پیش بودن المپیاد ایرانیان و به دلیل آنکه برخی ملی پوشان باید همراه استان های خود در المپیاد ایرانیان شرکت کنند تصمیم گرفتیم اردوی آماده سازی را بعد از این مسابقات که هفتم و هشتم بهمن ماه در اصفهان برگزار خواهد شد آغاز کنیم.

مدیرفنی تیم های ملی درباره اردوی مشترک برون مرزی برای تیم ملی نوجوانان عنوان کرد: هماهنگی های لازم برای این منظور در جریان است. سعی ما بر این است که تیم بزرگسالان در تورنمنت آلمان نیز شرکت کند. اگر این سفر صورت نگیرد برای بازی‌های گوانگجو سال آینده 2 رویداد دیگر هم داریم.