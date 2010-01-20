70 هزار خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی مروج الشریعه صبح چهارشنبه در نشست خبری افزود: روستاییان و عشایر می توانند با مراجعه به دفاتر بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از مزایای در نظر گرفته شده در این بیمه استفاده نمایند.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر مشارکت بالای دولت در بحث بیمه روستاییان اظهار داشت: هم اکنون با مزایای در نظر گرفته شده، دولت 15 درصد سهم بیمه روستاییان را می پردازد و خود بیمه گر تنها نسبت به پرداخت 5 درصد از حق بیمه اقدام خواهد کرد.

مروج الشریعه اظهار داشت: یکی از مهمترین شاخصه های توسعه اجتماعی برقراری کامل ترین نوع نظام تامین اجتماعی در کشورها برای اقشار مختلف است.

وی با بیان اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که "برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می نماید خدمات و حمایتهای مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند" گفت: در سند چشم انداز 20 ساله کل کشور برقراری تامین اجتماعی مناسب برای اقشار مختلف جامعه پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی با اشاره به قانون نظام تامین اجتماعی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اصول مهم این قانون تاکید بر اجرای آن برای همه اقشار جامعه به ویژه روستاییان و عشایر است.

مروج الشریعه همچنین از رسانه های استان خواست تا با اطلاع رسانی مناسب در این زمینه نسبت به دعوت روستاییان و عشایر برای تحت پوشش قرار گرفتن این بیمه و استفاده از مزایایی چون حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و بیکاری استفاده کنند.