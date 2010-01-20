گیتس از احتمال آغاز جنگ میان هند و پاکستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "رابرت گیتس" که دیروز سه شنبه به هند سفر کرده امرز در جمع خبرنگاران گفت : در صورت وقوع حوادثی همانند حمله تروریستی سال گذشته بمبئی، هند ممکن است خویشتن داری خود در برابر پاکستان را از دست بدهد و شبه نظامیان نیز ازاین وضعیت سوءاستفاده کرده و سبب آغاز جنگ میان این دو کشور بشوند.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه با جانبداری از هند گفت : فکر می کنم غیر منطقی نباشد که تصور کنیم صبر هند در این گونه موارد محدود است .

این در حالی است که گیتس روز گذشته گفته بود :" آمریکا خواهان برقرای صلح میان هند و پاکستان است". اما سخنان امروز وی گویای مطلب دیگری است و آن حمایت آمریکا از اقدامات تلافی جویانه هند علیه پاکستان است.