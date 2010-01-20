یکی از سریع ترین ضد عفونی کننده های بیمارستانی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه روبرت کوخ در برلین موفق به ابداع فرمولی سریع و کاربردی شده اند که می تواند با سرعتی بالا میکربها و آلودگی های تجهیزات جراحی را بدون وارد آوردن آسیب در اثر فرسودگی یا زنگ زدگی نابود کند.

فرمول آلمانیها می تواند در برابر تعداد زیادی از میکربها از قبیل گونه هایی که در برابر ضد عفونی کننده های عادی از خود مقاومت نشان می دهند مانند عامل بیماری سل و فلج اطفال مقاومت کرده و آنها را نابود کند.

باکتریهای مقاوم که به سوپرباکتری مشهورند یکی از مشکلات بزرگ و رو به رشد در محیطهای بیمارستانی در سرتاسر جهان به شمار می رود که معمولا عدم رعایت بهداشت توسط کارمندان بیمارستانها عامل گسترش این پدیده معرفی می شود. این پدیده سالانه در اروپا جان 25 هزار نفر و در آمریکا جان 19 هزار نفر را می گیرد.

آلمانیها طی مطالعات پیشین خود دریافته بودند یک پاک کننده ساده قلیایی قادر به نابودی پریونها، پروتئینهای بیماری زا که به دلیل استفاده از ضد عفونی کننده های جدید بر روی سطوح ثابت می شوند و امکان خلاصی از آنها وجود ندارد، خواهد بود. طی مطالعات جدید محققان با ترکیب مواد قلیایی و مقادیر متنوعی از الکل به آزمایش توانایی آن در زدودن مواد میکروبی از سطح تجهیزات جراحی پرداختند. نتایج نشان داد ترکیب این ماده با 20 درصد الکل ترکیبی بسیار قدرتمند است و می تواند با سرعت و دقتی بالا انواع میکربها و باکتریها و پریونها را نابود سازد.

بر اساس گزارش رویترز محققان اعلام کردند شیوه ابداعی آنها نه تنها ایمن تر و سالم تر است بلکه آماده سازی آن بسیار ساده بوده و ساخت این ضد عفونی کننده قدرتمند در برابر طیف گسترده ای از میکربها و آلودگی ها بسیار کم هزینه خواهد بود.