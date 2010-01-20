فیل هووس برنده جایزه افتخاری نیوبری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "ام پی بی ان"، این کتاب که سال گذشته نیز برنده جایزه کتاب ملی شده بود داستان نوجوانی به اسم کلوین است که برای امتناع از قوانین تفکیک نژادی دراتوبوس چند ماه پس از عمل رزا پارکس دست به کاری مشابه زد و دستگیر شد.

رزا پارکس یک زن سیاه پوست آمریکایی و از فعالین جنبش حقوق سیاهان در آمریکا بود که بعداًً از سوی کنگره آمریکا به عنوان مادر این جنبش شناخته شد.

رزا پارکس به این خاطر مشهور است که در روز 1 دسامبر سال 1955 از دادن صندلی‌اش در اتوبوس به یک مرد سفیدپوست امتناع کرد و در نتیجه بازداشت و جریمه شد. وی در تاریخ آمریکا جایگاه ویژه‌ای دارد و عمل شجاعانه وی به سرمشقی برای همه جنبشهای آزادی طلبانه در سرتاسر دنیا تبدیل شد.

جایزه ادبی جان نیوبری از سوی انجمن خدمات کتابخانه‌های کودکان وابسته به انجمن کتابخانه‌های آمریکا اعطا می‌شود. این جایزه که از سال 1922 تاسیس شده و اولین جایزه ادبی کتابهای کودکان در جهان محسوب می‌شود به صورت مدال است اما از سال 1971 بخش جایزه افتخاری نیوبری نیز راه‌اندازی شده‌ که فیل هووس امسال موفق به بردن آن شده‌است.

تا کنون تنها 5 نویسنده موفق به بردن جایزه مدال نیوبری شده‌اند.

جان نیوبری ناشری در قرن 18 میلادی بود که آثاری برای کودکان منتشر می‌کرد و این جایزه به افتخار او نام گرفته‌است.

