فشار اعراب بر فتح و حماس برای نهایی کردن آشتی ملی در ماه مارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، این کشورهای عربی درصدد هستند در زمان برگزاری کنفرانس آتی اتحادیه عرب در لیبی در ماه مارس آتی (اسفند-فرودین) توافقنامه آشتی ملی فلسطین را به امضای دو گروه اصلی مخالف (فتح و حماس) برسانند و به اختلافات در این زمینه پایان دهند.

البته اینکه امضای این توافقنامه اختلافات گروه های فلسطینی را پایان دهد، همچنان در پرده ابهام قرار دارد.

از سوی دیگر "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش حماس با اشاره تلاش ریاض برای نقش آفرینی در مسئله وحدت گروه های فلسطینی، تاکید کرد: تا کنون هیچ طرحی از سوی عربستان در موضوع آشتی ملی فلسطین به حماس ارائه نشده است.

وی با اشاره به احتمال نقش آفرینی عربستان در مسئله تحقق آشتی ملی فلسطین، تاکید کرد: ریاض در این مسئله نقش همکار و پشتیبان مصر را ایفا خواهد کرد.

این درحالی است که منابع خبری اخیرا گزارشهای ضد و نقیضی از سفر "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس به مصر برای پیگیری مسئله آشتی ملی فلسطین منتشر کرده اند.