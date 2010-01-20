40 درصد خدمات دستگاه های اجرایی به مردم باید الکترونیکی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی بهرامی زاده صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر در مشهد افزود: در دو سال گذشته 65 خدمت الکترونیکی تحت پرتال دستگاه های اجرایی استان به مردم ارائه شده است که این تعداد تا پایان تیرماه سال آینده به 125 خدمت الکترونیکی خواهد رسید.

معاون دفتر فن آوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: کلیه سیستم های نرم افزاری موجود در دستگاه های دولتی بر مبنای سیاست های شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور "افتا" و مصوبه کمیسیون فن آوری اطلاعات استان باید توسط آزمایشگاه های تخصصی آپا مستقر در دانشگاه های مادر کشور ممیزی و مورد تائید قرار بگیرد.

بهرامی زاده افزود: سیستم های تجمیع قبوض و سیستم مکانیزه پذیرش هتل ها در استان نیز در دست پیگیری است تا این خدمات به صورت الکترونیک انجام شود و امید است در این زمینه در کشور پیشتاز باشیم.

معاون دفتر فناوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی از تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات خراسان رضوی به عنوان متولی سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ITC در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: سیاستهای این کمیسیون پس از تدوین توسط استاندار خراسان رضوی به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.

بهرامی زاده افزود: پیش نویس امنیت داده ها و اطلاعات دستگاه ها توسط این کمیسیون در حال تدوین است.

وی خاطرنشان کرد: اهداف برگزاری این کارگاه های تخصصی دیدار اصحاب فناوری و IT استان، اطلاع رسانی رویدادهای فن آورانه و باز آموزی و ارتقاء مهارت ها و آموزه های دست اندرکاران IT استان است.

در ادامه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دست اندرکاران نمایشگاه comex امسال تصمیم گرفتند در کنار بخش تجاری نمایشگاه، مباحث آموزشی را مورد توجه قرار دهند.

محسن کاهانی با بیان اینکه دانشگاه فردوسی مشهد متولی برگزاری کارگاه های تخصصی است، اظهار داشت: این کارگاه ها در ایام برگزاری نمایشگاه از ساعت 15 تا 17 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد افزود: استفاده از فناوری های نوین در ساختمان سازی، مانیتورینگ و تکنیک های جدید مخابراتی، امنیت سیستم های مبتنی بر وب و دیوار آتش را از موضوعات کارگاه های تخصصی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر مشهد نام برد.