مدیر روابط عمومی گروه تئاتر "لیو" درباره برنامه جدید گروه به خبرنگار مهر گفت: قرار است جلسات نمایش فیلم به همراه سخنرانی کارشناسان درباره "تادیوش کانتور" کارگردان مشهور لهستانی برگزار شود. مدیریت عملی این برنامه بر عهده رضا سرور است که پیش از این سفری به لهستان داشته و با گروه کانتور و کارهایش در ارتباط بوده و منابع اورجینالی در خصوص این کارگردان لهستانی در اختیار دارد.



پیروز افزود: قرار است پنج فیلم مستند درباره کانتور و کارهایش در این جلسات پخش شوند همچنین در صورت قابل پخش بودن فیلم سه اثر نمایشی کانتور نیز در این جلسات پخش می‌شود. پنج فیلم مستند که از فیلم‌های آرشیوی تهیه شده‌اند، در حال ترجمه و زیرنویسی فارسی هستند. در کنار پخش فیلم و سخنرانی کارشناسان بخش‌هایی از متون علمی و کارهای کانتور ترجمه و به شکل بروشور منتشر خواهد شد.



وی درباره زمان و مکان برگزاری برنامه جدید گروه تئاتر "لیو" گفت: ترجیح‌ماه این است که اواخر امسال این برنامه را برگزار کنیم البته قصد نداریم که کیفیت فدای کمیت و زود برگزار شدن برنامه شود. اگر شرایط کیفی مورد نظر فراهم نشود اوایل سال آینده جلسات نمایش فیلم و سخنرانی کارشناسان درباره "تادیوش کانتور" را برگزار می‌کنیم. به احتمال زیاد این برنامه نیز همچون برنامه قبلی گروه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.



گروه تئاتر "لیو" از یک ماه پیش رپرتوآر مونولوگ‌های خود را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر برگزار کرد که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. همچنین قرار است گروه نمایش "به خاطر یک مشت روبل" را با کارگردانی حسن معجونی از 18 بهمن‌ماه در سالن شماره یک ایرانشهر به صحنه ببرد.

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